Bolivia al Repechaje Mundial 2026

Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
La última oportunidad para clasificar a la Copa del Mundo, que será en México, Estados Unidos y Canadá, ya conoce su sede, formato y más. Bolivia, en un hecho histórico, consiguió meterse, al igual que Nueva Caledonia, el otro país que ya tiene su lugar.10/09/2025
El Mundial 2026 va tomando forma. Ya son 18 los clasificados, sumando a los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, y ahora la lucha están en los puestos vacantes. Los últimos, más codiciados por los equipos más débiles, son los que otorga el repechaje, que ya tiene fecha para que seis selecciones peleen por participar de la siguiente Copa del Mundo. De Conmebol sacó boleto Bolivia.
Dónde y cuándo se jugará el Repechaje con Bolivia
El Torneo Clasificatorio rumbo al próximo Mundial tiene un nuevo formato que reemplazará las tradicionales series de playoffs entre confederaciones y se llevará a cabo en México, concretamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, durante marzo del año entrante, en la última fecha FIFA de Eliminatorias.
Nuevo formato del Repechaje
Se disputarán dos llaves de tres equipos a partido único, con una semifinal y una final por cuadro, y dos selecciones que avanzarán directamente al partido definitorio, elegidas por su posición en el ranking FIFA.
Los rivales de Bolivia para el repechaje
Únicamente hay dos plazas confirmadas: además de Bolivia ya estaba clasificada Nueva Caledonia, que sacó su boleto tras perder la final de las Eliminatorias 3-0 ante Nueva Zelanda, que ya garantizó su presencia en la cita mundialista.
Si bien el resto de participantes no está confirmado, sí lo está el criterio de clasificación de cada Confederación:
La séptima plaza de las Eliminatorias de la Conmebol fue para el conjunto del altiplano, que en la última fecha le ganó 1-0 a Brasil de local con gol de Miguel Terceros de penal y como Venezuela fue ampliamente superado por Colombia, cayó 6-3 en casa, los dirigidos por Óscar Villegas irán a la repesca.
La Verde disputó tres mundiales en su historia, pero no accede a uno desde la edición de Francia 1998. Las anteriores en las que estuvo fueron en 1930, la primera edición, y en 1950. Ahora tendrá la chance mediante el repechaje de sacar un boleto para este certamen que a partir de 2026 aumentará el cupo de participantes a 48 equipos.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.