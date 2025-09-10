Bolivia al Repechaje Mundial 2026

El Mundial 2026 va tomando forma. Ya son 18 los clasificados, sumando a los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, y ahora la lucha están en los puestos vacantes. Los últimos, más codiciados por los equipos más débiles, son los que otorga el repechaje, que ya tiene fecha para que seis selecciones peleen por participar de la siguiente Copa del Mundo. De Conmebol sacó boleto Bolivia.

Dónde y cuándo se jugará el Repechaje con Bolivia

El Torneo Clasificatorio rumbo al próximo Mundial tiene un nuevo formato que reemplazará las tradicionales series de playoffs entre confederaciones y se llevará a cabo en México, concretamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, durante marzo del año entrante, en la última fecha FIFA de Eliminatorias.

Nuevo formato del Repechaje

Se disputarán dos llaves de tres equipos a partido único, con una semifinal y una final por cuadro, y dos selecciones que avanzarán directamente al partido definitorio, elegidas por su posición en el ranking FIFA.

Los rivales de Bolivia para el repechaje

Únicamente hay dos plazas confirmadas: además de Bolivia ya estaba clasificada Nueva Caledonia, que sacó su boleto tras perder la final de las Eliminatorias 3-0 ante Nueva Zelanda, que ya garantizó su presencia en la cita mundialista.

Si bien el resto de participantes no está confirmado, sí lo está el criterio de clasificación de cada Confederación:

La séptima plaza de las Eliminatorias de la Conmebol fue para el conjunto del altiplano, que en la última fecha le ganó 1-0 a Brasil de local con gol de Miguel Terceros de penal y como Venezuela fue ampliamente superado por Colombia, cayó 6-3 en casa, los dirigidos por Óscar Villegas irán a la repesca.

La Verde disputó tres mundiales en su historia, pero no accede a uno desde la edición de Francia 1998. Las anteriores en las que estuvo fueron en 1930, la primera edición, y en 1950. Ahora tendrá la chance mediante el repechaje de sacar un boleto para este certamen que a partir de 2026 aumentará el cupo de participantes a 48 equipos.