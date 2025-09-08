Impulsada por Vaca Muerta, la extracción de petróleo y gas crece 11% y 4% respectivamente, con récord histórico de gas y máximo de petróleo desde 1998.
La cédula digital de automotores habilita a terceros desde "Mi Argentina"
La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor actualizó la normativa para incorporar el supuesto de contratos de leasing.Argentina08/09/2025
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios dispuso la modificación del artículo 5° del Digesto de Normas Técnico-Registrales para adecuar el uso de la Cédula de Identificación Digital en la aplicación “Mi Argentina”. La medida quedó oficializada a través de la Disposición 656/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Con el nuevo texto, las personas titulares de un automotor podrán habilitar a terceros para visualizar la cédula digital de su vehículo en la sección “Mis vehículos” de la aplicación. El procedimiento incluye la identificación del autorizado mediante nombre, apellido y número de CUIT, CUIL o CDI, sin que se emita una cédula adicional.
La disposición también contempla la posibilidad de que el titular desafecte la cédula previamente habilitada y establece un procedimiento específico para las personas jurídicas, detallado en un instructivo anexo.
Los titulares podrán habilitar a otras personas para visualizar la cédula desde sus perfiles en la aplicación.
Aclaración sobre contratos de leasing y responsabilidad civil
Además, se incorporó una aclaración vinculada a los contratos de leasing: en esos casos, si el dador solicita que la cédula digital sea visualizada en el perfil del tomador, la responsabilidad civil por eventuales daños recaerá en este último, conforme lo previsto en el artículo 1243 del Código Civil y Comercial de la Nación.
La normativa entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y, según se indicó, la cédula digital mantiene la misma validez que la emitida en soporte papel tanto para circular dentro del país como para el egreso temporario del vehículo.
Entre julio de 2024 y junio de 2025, las exportaciones alcanzaron 31.088 toneladas base sucia, con un incremento del 31,9% en volumen y 23,2% en valor.
Cayeron las expectativas de las Pymes: El malestar económico y político afecta al sectorArgentina08/09/2025
Antes de las elecciones, una encuesta privada detectó un cambio relevante en las expectativas de las pymes. Los motivos del cambio de tendencia.
La joven de 17 años desapareció en Catamarca el 8 de setiembre de 1990 a la madrugada y la encontraron asesinada dos días después en un basural.
El organismo dispuso estudios especiales para aquellos que contengan nuevos ingredientes activos. La medida se publicó en el Boletín Oficial.
Apenas se dieron a conocer los resultados oficiales, varios dirigentes y mandatarios provinciales analizaron los alcances de la probable derrota libertaria.
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a partir de las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
Escribieron "3%" en el padrón del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López. La provocación se da en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo.
Participaron miembros de la Escuela de Cadetes, de la Escuela de Suboficiales y de la Escuela de Entrenamiento que partieron esta tarde desde sus respectivas instituciones hacia la Catedral Basílica.