El Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el "santo patrono de Internet"

El Papa León XIV canonizó este domingo a Carlo Acutis, el joven italiano conocido como el "Santo Patrono de Internet". La ceremonia, muy esperada, se realizó junto con la canonización de Pier Giorgio Frassati.

El papa León XIV declaró santo al joven italiano Carlo Acutis este domingo en su primera ceremonia de canonización. Acutis, conocido como el "Santo Patrono de Internet", fue canonizado junto a otro italiano muy popular, Pier Giorgio Frassati.

La ceremonia estaba prevista para principios de este año, pero se pospuso tras la muerte del papa Francisco en abril. Fue Francisco quien impulsó con fervor el caso de la santidad de Acutis, pues estaba convencido de que la Iglesia necesitaba a alguien como él para atraer a los jóvenes católicos a la fe, al tiempo que abordaba las promesas y los peligros de la era digital.

