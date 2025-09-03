El jueves se disputará la decimoséptima jornada de las clasificatorias y son tres los combinados que aspiran a sacar su pasaje a la Copa del Mundo.
La única duda de Scaloni: ¿Lautaro Martínez o Thiago Almada?
El entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, no paró un once en la práctica del martes, pero sí mantuvo charlas con algunos jugadores. Hoy, en el último entrenamiento antes del partido por las Eliminatorias, definiría el equipo.Deportes03/09/2025
El entrenador Lionel Scaloni tiene solo una duda en el once titular de la Selección Argentina para recibir a Venezuela este jueves desde las 20.30 en el Monumental, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, y pasa por mantener a Lautaro Martínez o sumar a Thiago Almada.
Aunque en la práctica del martes no paró ningún equipo y probablemente lo termine de definir este mismo miércoles, el técnico de 47 años mantuvo conversaciones con algunos jugadores que se preparan para estar desde el arranque.
El delantero de Atlético de Madrid Julián Álvarez parece ganarle la pulseada al capitán de Inter de Milán para ser la referencia del ataque, mientras que el cuerpo técnico aún no decide si deja al Toro junto al ex-River u opta por sumar al mediapunta de 24 años, quien para esta temporada se sumó al Colchonero y viene de buenas presentaciones con la celeste y blanca.
La elección de Scaloni también definirá el esquema. Si el que ingresa es el surgido en Vélez, el equipo contará con cuatro mediocampistas (Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso), aunque Almada arrancará como un tercer atacante, mientras que los puntas más definidos serían Julián y Lionel Messi. En caso de que finalmente se meta Lautaro, serán tres delanteros.
Más allá de la incógnita, el nacido en Pujato esperará por la llegada de Alexis Mac Allister al país, que apenas contará con un entrenamiento previo al duelo con la Vinotinto y todo indica que esperará su oportunidad en el banco de suplentes. Además, hay que tener en cuenta que viene de sufrir una molestia muscular, pese a que fue titular ante Arsenal en la última fecha de la Premier League.
Nicolás Otamendi, por su parte, no dijo presente junto al resto de sus compañeros en la sesión de la tarde del martes y realizó tareas dentro del gimnasio para llegar de la mejor manera posible. El marcador es una fija junto a Cristian Romero en la zaga central de cara a estos compromisos y, de no mediar inconvenientes, será titular. Si no está, Leonardo Balerdi gana terreno.
El resto del equipo parece bastante definido, con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Thiago Almada o Lautaro Martínez; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Con información de TyC Sports
