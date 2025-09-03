El jueves se disputará la decimoséptima jornada de las clasificatorias y son tres los combinados que aspiran a sacar su pasaje a la Copa del Mundo.
La salud de Russo: sigue internado a la espera de resultados clínicos
El entrenador de Boca pasó la noche sin sobresaltos en la clínica Fleni y su estado será evaluado para saber si obtiene el alta médica.Deportes03/09/2025
La preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo persiste. Internado desde ayer a la tarde en la clínica Fleni, el entrenador de Boca pasó una noche tranquila y está a la espera del resultado de un cultivo que determine si, de acuerdo al tipo de bacteria que lo afectó en su infección urinaria, puede seguir con un tratamiento ambulatorio o si debe permanecer en el nosocomio.
Desde su círculo íntimo aseguran que se encuentra muy bien de ánimo y que, incluso desde anoche, insiste con volver a su casa para estar a cargo del plantel en la vuelta a los entrenamientos. Esto último no sucederá, ya que hoy será Claudio Úbeda quien se ponga al frente del grupo.
Russo pasó la noche con suero, a través del cual lo mantuvieron hidratado y le administraron antibióticos para combatir la infección. Ahora resta definir si, de acuerdo a los resultados del urocultivo, los médicos consideran que debe permanecer en el Fleni para terminar de deshacerse de la bacteria, o si eso puede hacerlo desde su casa con medicamentos específicos.
Esta situación se da luego de que al DT de 69 años se lo viera desmejorado en sus últimas apariciones públicas; de hecho, los últimos dos partidos de Boca los pasó sentado sin levantarse ni dar indicaciones. Visiblemente cansado y falto de energía, todos esperan que tras esta internación, su salud repunte y pueda recibir el alta médica en las próximas horas.
Mientras tanto, el plantel de Boca volverá esta tarde a los entrenamientos bajo la conducción de Úbeda y el resto del cuerpo técnico, conformado por Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrían Gerónimo y Cristian Aquino, preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros.
Con información de TyC Sports
El entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, no paró un once en la práctica del martes, pero sí mantuvo charlas con algunos jugadores. Hoy, en el último entrenamiento antes del partido por las Eliminatorias, definiría el equipo.
El jugador no pudo abordar el avión de KLM desde Amsterdam por desperfectos técnicos y tuvo que trasladarse hasta París para completar su periplo hacia Ezeiza. No estará esta tarde en la práctica que contará con 28 de los 29 convocados. Si bien había una alerta sobre su estado físico estaría para ser titular el jueves en el Monumental ante Venezuela.
