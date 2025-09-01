Diversas investigaciones sobre supuestas irregularidades en licitaciones, compras públicas y designaciones tienen como protagonistas al círculo más cercano al gobierno nacional.
Iglesias: “La casta no paga nada, la casta son ellos también”
El candidato a senador nacional por la UCR, Natalio Iglesias, consideró que casi todas las opciones electorales han sido “cómplices de la debacle de Argentina”. “Es el momento de un cambio rotundo”, aseguró.Política01/09/2025
En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el candidato senador nacional por la UCR Salta, Natalio Iglesias, analizó la política actual de cara a las elecciones de octubre.
“Vivimos tiempos difíciles, pero vivimos tiempos de cambio. Ahora es el momento de tener un cambio rotundo entre dos extremos como son el peronismo – que llevó a la corrupción institucional de toda la república – y, por otro lado, Milei, que nos libró del kirchnerismo, pero representa la bravuconada y la falta de respeto”, sostuvo el candidato.
Explicó el dirigente que el radicalismo entiende que la democracia se construye con consensos, discutiendo los mejores proyectos, mientras la actividad política actual se presenta sumamente en el plano de la confrontación.
“La casta no paga nada, la casta son ellos también; se han nutrido con los Menem, con una elección testimonial de Emilia Orozco, sin dirigentes nuevos”, aseguro Iglesias respecto a La Libertad Avanza, y completó: “La UCR es un partido republicano, defendemos Salud, Educación, a los jubilados y discapacitados”.
Para Iglesias, la oferta electoral salteña se compone de candidaturas de los mismos que han gobernado la provincia el país durante los últimos años.
“Han sido cómplices de la debacle de la República Argentina. Sáenz acompañó a Massa, Royón fue funcionaria de Milei, Urtubey estuvo 12 años en el gobernó, es decir, es más de lo mismo. El radicalismo quiere representar a la gente común”, sentenció.
Tras la denuncia del Gobierno, el fallo prohíbe que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan las grabaciones realizadas en la Casa Rosada.
El Gobierno denunció “una operación ilegal” por la filtración de los audios de Karina MileiPolítica01/09/2025
El Gobierno presentó una denuncia penal por los audios que se conocieron con una voz que pertenecería a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
Milei encabezará el cierre de campaña en Moreno antes de viajar a EE. UU
El presidente se presentará el miércoles en el Club Villa Ángela para la recta final de las elecciones bonaerenses, en un acto con fuerte presencia de seguridad.
Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por facilitar la fuga del dueño de Suizo ArgentinaPolítica01/09/2025
Ariel De Vincentis fue acusado de desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento en el marco del escándalo por presuntas coimas en ANDIS.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Gimnasia y Tiro goleó 3 a 0 a Alvarado
Con una gran actuación en casa, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso con autoridad ante Alvarado y consolidó su posición en la Primera Nacional.
Nuevo aumento en el agua: 1,9% en septiembre
El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó una suba del 1,9% en las tarifas de agua potable y cloacas, vigente desde septiembre de 2025, manteniendo la tarifa social.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.