Iglesias: “La casta no paga nada, la casta son ellos también”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el candidato senador nacional por la UCR Salta, Natalio Iglesias, analizó la política actual de cara a las elecciones de octubre.

“Vivimos tiempos difíciles, pero vivimos tiempos de cambio. Ahora es el momento de tener un cambio rotundo entre dos extremos como son el peronismo – que llevó a la corrupción institucional de toda la república – y, por otro lado, Milei, que nos libró del kirchnerismo, pero representa la bravuconada y la falta de respeto”, sostuvo el candidato.

Explicó el dirigente que el radicalismo entiende que la democracia se construye con consensos, discutiendo los mejores proyectos, mientras la actividad política actual se presenta sumamente en el plano de la confrontación.

“La casta no paga nada, la casta son ellos también; se han nutrido con los Menem, con una elección testimonial de Emilia Orozco, sin dirigentes nuevos”, aseguro Iglesias respecto a La Libertad Avanza, y completó: “La UCR es un partido republicano, defendemos Salud, Educación, a los jubilados y discapacitados”.

Para Iglesias, la oferta electoral salteña se compone de candidaturas de los mismos que han gobernado la provincia el país durante los últimos años.

“Han sido cómplices de la debacle de la República Argentina. Sáenz acompañó a Massa, Royón fue funcionaria de Milei, Urtubey estuvo 12 años en el gobernó, es decir, es más de lo mismo. El radicalismo quiere representar a la gente común”, sentenció.