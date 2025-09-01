El Atlético de Madrid y la Juventus confirman la operación para que el argentino sea el octavo fichaje del equipo colchonero en este mercado.
Marchesín se suma a la enfermería de Boca: sufrió un desgarro y ¿nace una oportunidad para "Chiquito" Romero?
El triunfo ante Aldosivi no resultó de tanta felicidad para el entrenador del "Xeneize" ya que terminó el encuentro con la preocupación de dos jugadores claves. El arquero será baja, mientras que Ayrton Costa deberá aguardar su evolución.Deportes01/09/2025
El triunfo de Boca Juniors en su visita a Aldosivi en Mar del Plata por 2-0 no significó de total alegría para el entrenador Miguel Ángel Russo, ya que sufrieron lesiones dos piezas clave del equipo como Agustín Marchesín y Ayrton Costa.
El arquero del “Xeneize” tomó la decisión de gambetear al delantero rival y aquejó una fuerte dolencia en el encuentro ante el “Tiburón”, la misma lo llevó a ser sustituido.
Este lunes se confirmó que Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda. En las próximas horas, se someterá a nuevos estudios para conocer la gravedad de la lesión y cuanto tiempo le demandará la recuperación.
Si bien “Chiquito” Romero viajó a Mar del Plata y fue considerado como el cuarto arquero en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, es improbable que tenga una nueva oportunidad en el arco Xeneize. Todo indica que Leandro Brey será el encargo de custodiar los 3 palos ante la ausencia del ex Lanús.
Fútbol en Salta: más de seis mil hinchas asistieron a los estadios el fin de semana
Cristian Aguilera informó en diálogo con Aries que más de 600 efectivos participaron en los operativos de seguridad de los partidos de Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana, sin incidentes.
Dibu Martínez: Manchester United contrató a otro arquero y fue marginado en Aston VillaDeportes01/09/2025
El marplatense, quien este domingo se había quedado fuera del banco en la caída de su equipo por 3-0 ante Crystal Palace, no llegará a los Diablos Rojos, que sumaron a Senne Lammens.
Arias, tras la caída de Racing ante Unión en el Cilindro: "Me tengo que hacer cargo de la derrota"
Racing no levanta vuelo en el Clausura y ante el "Tatengue" sumó un duro golpe que lo sigue marginando de los puestos de playoffs. El arquero y capitán del elenco de Avellaneda dejó su reflexión post derrota ante los micrófonos.
La Selección dirigida por Pablo Prigioni no pudo contra la verdeamarela y se quedó sin el bicampeonato.
Copa Libertadores 2026: Así quedó la tabla anual tras las victorias de Boca y RiverDeportes01/09/2025
El Xeneize venció 2-0 a Aldosivi y el Millonario hizo lo propio ante San Martín de San Juan, mientras que Rosario Central debe reprogramar su partido.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Docentes buscan "rebusque" para llegar a fin de mes: Venta de lencería y tortas, entre las opcionesArgentina31/08/2025
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.
Gimnasia y Tiro goleó 3 a 0 a Alvarado
Con una gran actuación en casa, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso con autoridad ante Alvarado y consolidó su posición en la Primera Nacional.
Nuevo aumento en el agua: 1,9% en septiembre
El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó una suba del 1,9% en las tarifas de agua potable y cloacas, vigente desde septiembre de 2025, manteniendo la tarifa social.