Marchesín se suma a la enfermería de Boca: sufrió un desgarro y ¿nace una oportunidad para "Chiquito" Romero?

El triunfo ante Aldosivi no resultó de tanta felicidad para el entrenador del "Xeneize" ya que terminó el encuentro con la preocupación de dos jugadores claves. El arquero será baja, mientras que Ayrton Costa deberá aguardar su evolución.

Deportes01/09/2025

720

El triunfo de Boca Juniors en su visita a Aldosivi en Mar del Plata por 2-0 no significó de total alegría para el entrenador Miguel Ángel Russo, ya que sufrieron lesiones dos piezas clave del equipo como Agustín Marchesín y Ayrton Costa.

El arquero del “Xeneize” tomó la decisión de gambetear al delantero rival y aquejó una fuerte dolencia en el encuentro ante el “Tiburón”, la misma lo llevó a ser sustituido.

Este lunes se confirmó que Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda. En las próximas horas, se someterá a nuevos estudios para conocer la gravedad de la lesión y cuanto tiempo le demandará la recuperación.

Si bien “Chiquito” Romero viajó a Mar del Plata y fue considerado como el cuarto arquero en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, es improbable que tenga una nueva oportunidad en el arco Xeneize. Todo indica que Leandro Brey será el encargo de custodiar los 3 palos ante la ausencia del ex Lanús.

 

