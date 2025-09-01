Milei encabezará el cierre de campaña en Moreno antes de viajar a EE. UU

El próximo miércoles, Javier Milei encabezará en Moreno el cierre de campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El evento será en el Club Villa Ángela.

La actividad del Presidente será tras las agresiones que recibió durante su última recorrida en Lomas de Zamora. A pesar del ataque a él y la comitiva que lo acompañaba, en La Libertad Avanza negaron un cambio en el esquema proselitista. Sin embargo, se espera gran presencia de custodia presidencial y de integrantes de Casa Militar.

Al momento, no trascendieron grandes detalles del acto y el oficialismo mantiene el hermetismo. No obstante, se espera que el Presidente realice una disertación que fomente la polarización contra el kirchnerismo e impulse la participación electoral.

El acto en Moreno será la primera aparición de Milei luego de la divulgación de los audios de Karina Milei. “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, se le escucha decir en un primer audio -muy breve- a la hermana del jefe de Estado. “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, dice en otro fragmento que difundió Carnaval Stream.

El contenido se dio a conocer tras la polémica que generaron los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de ANDIS, que hablaban de presuntas coimas en el Gobierno. “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, dijo el Presidente durante su paso en Lomas, precipitando la estrategia del Ejecutivo.

Luego del cierre de campaña de PBA, Milei viajará a Estados Unidos

Después de su presencia en la Primera Sección Electoral, Milei partirá a Estados Unidos. Allí visitará Las Vegas y Los Ángeles porque, según fuentes oficiales, se encargará de tener diversas reuniones con empresarios. Pero, hasta el momento, su agenda no está confirmada.

La comitiva que lo acompañará tampoco se definió, aunque es casi un hecho que Karina Milei se quedará en la Argentina ante la proximidad de los comicios bonaerenses. Ella es la presidenta del partido y principal armadora.

El 6 de septiembre el mandatario retornará al país para seguir los resultados electorales. Tras los hechos de los últimos días, en La Libertad Avanza existen dudas sobre cuántas Secciones Electorales podrá ganar el oficialismo nacional.

Con información de TN