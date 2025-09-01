Cristina Kirchner volvió a cargar contra Javier Milei: “Es un fracaso anunciado”

En el marco de la campaña de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner volvió a cuestionar la gestión del presidente Javier Milei y consideró se puede afirmar "con mucha certeza" que las políticas económicas del "desgobierno" son "un fracaso absoluto". En primer lugar señaló que esto se puede ver en la "microeconomía de los hogares argentinos" aunque advirtió que el escenario "más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía".

Durante un mensaje que se reprodujo en un acto de la candidata de Fuerza Patria en la quinta sección, Fernanda Raverta, en Mar del Plata, la exmandataria reflexionó sobre el presente del país y puso el foco en la economía. "Necesitamos mucha reflexión los argentinos”. En particular, remarcó que el “fracaso se vive en la microeconomía de los hogares argentinos, pero también en la macroeconomía de la que presumía dar cátedra el lunático que tenemos de presidente, cuando concurría como panelista a la tele”, sostuvo.

Respecto a la microeconomía, advirtió que “la gente se endeuda con la tarjeta de crédito para comprar comida”, los jubilados “tienen que optar por comprar comida o remedios” y los discapacitados están “obligados al suplicio de recorrer kilómetros y kilómetros, arrastrando sus problemáticas y sus adversidades en forma humillante para que no le saquen la pensión”.

Desde San José 1111, donde cumple con una pena a seis años de prisión domiciliaria, Cristina enfatizó que “el fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía". En ese sentido, cuestionó: “¿Qué hace éste frente al problema de la economía bimonetaria? Primero, la niega en su discurso. Y después, no se le ocurre otra cosa frente a ese escenario real para que los pesos no se le vayan al dólar", arremetió.

"Fracaso anunciado": la dura crítica de Cristina Kirchner contra Javier Milei

La presidenta del Partido Justicialista sostuvo que se trata de un "fracaso anunciado" y advirtió que “de cada crisis la gente sale peor, pero el poder económico sale cada vez más concentrado y más poderoso”.

En ese sentido, señaló que “las escenas escatológicas y una casi hasta de pornografía infantil fueron dichas y protagonizadas por Milei mucho antes de que la sociedad votara en las elecciones presidenciales del 2023″.

“Y la pregunta que no puedo dejar de hacerme es: ¿qué nos pasó a los argentinos para poder validar electoralmente tales desatinos? Más allá de que uno no lo haya votado, pero formamos parte de una comunidad y de una sociedad, así que tenemos que preguntarnos entre todos esto. Y creo que la explicación del fracaso del gobierno del Frente de Todos no me parece suficiente. Es más, creo que es una coartada para salir del paso y no indagar sobre nuestros pliegues más escondidos y tal vez más oscuros como sociedad", reflexionó.

Para cerrar su breve discurso, Cristina concluyó: “Desde acá, en San José 1111, tengo la absoluta certeza de que tenemos que impulsar un debate más profundo sobre las verdaderas causas de nuestras frustraciones como argentinos y de los fracasos como país. Y retomar así nuestro rol principal, como ya lo dije en otras oportunidades, de volver a ser militantes políticos y no solamente militantes electorales”.

Con información de Ámbito