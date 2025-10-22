Israel entregó otros 30 cadáveres de palestinos y Gaza denunció "signos de tortura"

Una argentina cayó de un tercer piso en México y Río Negro tramita su repatriaciónEl Mundo22/10/2025
La víctima sufrió fracturas en sus dos tobillos, la columna y el brazo.
Israel entregó los cadáveres de 30 palestinos más que retenía tras el acuerdo con Hamás por el conflicto en la Franja de Gaza. La información fue confirmada por el grupo este miércoles y autoridades sanitarias gazatíes denunciaron varios "signos de tortura" en los cuerpos.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, confirmaron la recepción de estos otros 30 cadáveres entregados por la gestión de Benjamín Netanyahu.
A su vez, el Ministerio de Sanidad gazatí comunicó que los cuerpos fueron entregados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), uno de los mediadores en estos procedimientos.
En total, las autoridades sanitarias resaltaron que hasta la fecha se recibieron 195 cadáveres que retenía Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra Gaza.
Asimismo, manifestaron que sus equipos "siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos hasta completar los exámenes, documentación y entrega a sus familias".
Detallaron que algunos de ellos "muestran signos de torturas, palizas, están esposados o con los ojos tapados", tras acusar en varias ocasiones a Israel de malos tratos a estas personas durante su detención.
El director general del ministerio, Munir al Barsh, subrayó que "las primeras imágenes de los cuerpos entregados por la ocupación son impactantes y aterradoras" y denunció que algunos de ellos "presentan signos de torturas" como pisadas, quemaduras, estrangulaciones con cuerdas y ejecuciones "a corta distancia", en cita con el diario palestino 'Filastin'.
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad gazatí registró cinco nuevos fallecidos en las últimas 24 horas: uno tiroteado por las fuerzas israelíes y los otros cuatro recuperados de zonas de las que se replegaron dichas tropas.
Así, desde el vigor del alto el fuego, registraron "88 mártires, 315 heridos y 436 cadáveres recuperados" y señalaron que "aún hay víctimas bajo los escombros" en los lugares donde la Protección Civil no pueden llegar.
Mariana Lens tiene 26 años, es de Devoto y viajó el 6 de octubre a Palma de Mallorca para trabajar con una familia alemana como niñera. Su familia hace ocho días que perdió contacto con ella.
Los gobiernos destacaron que el triunfo del presidente electo marca un “alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas” y ofrecieron apoyo para estabilizar la economía y fortalecer la democracia.
La Fábrica de Arte Cubano canceló un homenaje a la ‘Guarachera de Cuba’, mientras artistas denuncian la presión oficial sobre los tributos a la cantante.
La decisión del gobierno interino llega tras manifestaciones masivas y enfrenta una creciente crisis política y de inseguridad en el país.
El presidente estadounidense aseguró que no quiere “una reunión inútil” y pidió a Rusia y Ucrania que detengan la guerra en las líneas de batalla actuales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público Fiscal informó sobre la entrega del cuerpo del ex comisario. Además, el escrito especifica todas las tareas realizadas por el organismo en el caso.