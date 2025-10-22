Israel entregó otros 30 cadáveres de palestinos y Gaza denunció "signos de tortura"

Israel entregó los cadáveres de 30 palestinos más que retenía tras el acuerdo con Hamás por el conflicto en la Franja de Gaza. La información fue confirmada por el grupo este miércoles y autoridades sanitarias gazatíes denunciaron varios "signos de tortura" en los cuerpos.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, confirmaron la recepción de estos otros 30 cadáveres entregados por la gestión de Benjamín Netanyahu.

A su vez, el Ministerio de Sanidad gazatí comunicó que los cuerpos fueron entregados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), uno de los mediadores en estos procedimientos.

En total, las autoridades sanitarias resaltaron que hasta la fecha se recibieron 195 cadáveres que retenía Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra Gaza.

Asimismo, manifestaron que sus equipos "siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos hasta completar los exámenes, documentación y entrega a sus familias".

Detallaron que algunos de ellos "muestran signos de torturas, palizas, están esposados o con los ojos tapados", tras acusar en varias ocasiones a Israel de malos tratos a estas personas durante su detención.

El director general del ministerio, Munir al Barsh, subrayó que "las primeras imágenes de los cuerpos entregados por la ocupación son impactantes y aterradoras" y denunció que algunos de ellos "presentan signos de torturas" como pisadas, quemaduras, estrangulaciones con cuerdas y ejecuciones "a corta distancia", en cita con el diario palestino 'Filastin'.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad gazatí registró cinco nuevos fallecidos en las últimas 24 horas: uno tiroteado por las fuerzas israelíes y los otros cuatro recuperados de zonas de las que se replegaron dichas tropas.

Así, desde el vigor del alto el fuego, registraron "88 mártires, 315 heridos y 436 cadáveres recuperados" y señalaron que "aún hay víctimas bajo los escombros" en los lugares donde la Protección Civil no pueden llegar.

