El piloto argentino largará decimosexto en la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos. "Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho", dijo.
Bielsa, autocrítico por su gestión en la selección uruguaya
"Tendríamos que haber obtenido más de lo que obtuvimos", dijo el entrenador, en relación a la calidad del plantel que conduce.Deportes30/08/2025
El director técnico de la selección de fútbol de Uruguay, Marcelo Bielsa, dijo hoy que su plantel tuvo un rendimiento "menor al esperado" en las eliminatorias rumbo al Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), al hacer un balance autocritico de su trabajo al frente de la oncena charrúa.
"Si tengo que calificar mi gestión, diría que tendríamos que haber obtenido más de lo que obtuvimos", dijo Bielsa en conferencia de prensa en el estadio Centenario, en la capital uruguaya.
"Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza, tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado", explicó el estratega de origen argentino quien debutó con la "Celeste" en septiembre de 2023.
"La primera conclusión que puedo decir es que soy consciente de que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar, en proporción a las cualidades que tienen, es un objetivo no cumplido", expuso.
Con el triunfo 2-0 ante Venezuela en junio, válido por la fecha 16 de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, Uruguay dejó atrás una racha de cuatro partidos sin ganar, y se ubicó en la cuarta posición con 24 puntos, asegurándose un eventual repechaje, además se situó a un punto, a falta de seis por disputar, de asegurar matemáticamente el boleto al Mundial 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.
Consultado sobre el pase del delantero uruguayo Darwin Núñez, de 26 años, del Liverpool de Inglaterra al Al-Hilal de Arabia Saudita, aclaró que "no es una decisión de la que yo haya ofrecido mi opinión". "Es un jugador que ya ha hecho en su corta edad muchos procesos: llegó a Europa, pasó a un club portugués, luego pasó a uno de los mejores clubes del mundo y ahora a un mercado que ha revolucionado el fútbol", respondió.
Además, agregó que "ya no se puede decir que Arabia es un mercado de segundo nivel ni mucho menos. Habría que ver en qué sitio ingresa Arabia" y resaltó que "muy pocas ligas tienen tantos jugadores de tanto nivel".
Uruguay recibirá a Perú el próximo 4 de septiembre en Montevideo y visitará a Chile el 9 del mismo mes en Santiago en la penúltima y última fecha de las eliminatorias mundialistas, respectivamente.
Con información de Noticias Argentinas
Tras terminar último en la práctica libre de este sábado, el argentino no pudo pasar a la segunda sesión de clasificación.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
El partido tendrá lugar en el estadio José Maria Minella desde las 14.30 horas del domingo.
River buscará seguir siendo líder en el Torneo Clausura ante San Martín de San JuanDeportes30/08/2025
El partido tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 19.15 horas del domingo. El Millonario, con equipo alternativo.
El número uno del mundo habló sobre el partido ante Juan Martín del Potro en los Juegos de Río y cómo transformó ese dolor en motivación.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Cada 29 de agosto se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi y el aporte de los abogados al Estado de Derecho y la sociedad.
Aguas del Norte garantiza agua potable en el Milagrito y festividad del Milagro
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
Vuelos al exterior: un nuevo riesgo para el turismo nacional
La expansión de vuelos internacionales desde provincias argentinas genera entusiasmo, pero también preocupación: la conectividad aérea interna queda relegada, afectando el turismo local y las economías regionales.
Tras el escándalo de los audios, aparecen grabaciones de Karina Milei en una reunión privadaPolítica29/08/2025
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.