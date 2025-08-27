El peritaje confirmó que el dispositivo fue manipulado y registra chats eliminados en fechas clave del escándalo por sobornos. La Justicia sospecha que podrían involucrar a Milei o su hermana Karina.
Una causa por un homicidio será la primera bajo la modalidad de juicio por jurado en Orán
Se trata de un hecho ocurrido a fines de septiembre de 2024, cuando se halló el cuerpo de un hombre a la vera de la ruta provincial 5 con 27 puñaladas y otras lesiones.Judiciales27/08/2025
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se realizó el control de acusación para un hombre de 37 años imputado como autor del delito de homicidio calificado por alevosía, en perjuicio de otro hombre.
El juez de Garantías 1 de ese distrito, Francisco Oyarzú, luego de escuchar a las partes, ordenó la remisión de la causa a juicio, conforme a la calificación planteada por la fiscal Filtrin Cuezzo en el requerimiento correspondiente. Asimismo dispuso que se remitan las actuaciones a la Mesa Distribuidora de ese Distrito Judicial, para su posterior elevación a la Sala del Tribunal de Juicio, que por sorteo corresponda.
El hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2024 y el cuerpo fue encontrado días después en el kilómetro 15 de la ruta provincial 5, con 27 puñaladas en distintas partes del cuerpo y otras lesiones.
La identificación del acusado estuvo a cargo de Unidad de Investigación GAP Orán y la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) Norte, quienes a través de cámaras de seguridad, informes de telefonía celular y de cotejo genético, lograron establecer su participación en el hecho.
La fiscal Filtrín Cuezzo señaló que según lo previsto, la presente causa será la primera en el distrito judicial Orán que se realice bajo la modalidad de juicio por jurados.
Dos mujeres fueron detenidas y serán extraditadas a Salta, mientras que cinco internos del penal quedaron vinculados a la causa.
En el marco de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía especializada, en las últimas horas se allanaron los domicilios y se detuvo a las personas sospechosas. Se secuestraron celulares, dinero, inhibidores de señal, documentación de interés y una considerable cantidad de sustancia estupefaciente.
La Fiscalía Penal Juvenil solicitó medidas de protección tras una pelea entre adolescentesJudiciales26/08/2025
A partir de la viralización de un video, se conoció el hecho que tuvo lugar cerca de una institución de Rosario de Lerma a la que asisten las alumnas, quienes resultaron con lesiones leves.
La Comisión del Jurado de Enjuiciamiento aceptó la acusación contra la magistrada que filmó durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.
La Sala II Civil y Comercial apeló a la "probidad" profesional y notificó al Colegio. A la vez, el juez advirtió sobre las "alucinaciones" que pueden producirse en estos casos.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.
La Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto - enviado por el Ejecutivo - que prevé el acceso a financiamiento internacional. El plazo de amortización es de 20 años, con una tasa de interés de 6.75%.
A pesar del rechazo del Congreso a las transformaciones que el Gobierno Nacional busca hacerle al INTA e INTI, hay incertidumbre sobre lo que sucederá con estos dos organismos. Además, materialmente comienza a complicarse el funcionamiento normal de ambas instituciones.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.