Con resultados positivos, finalizó el trámite de Primera Licencia en la UNSa

Con el objetivo de que ningún sector de la ciudad se quede afuera, la Municipalidad de Salta continúa acercando diferentes servicios a distintas zonas de la capital.

En esta ocasión, fue el turno del trámite de Primera Licencia, el cual finalizó hoy en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Un total de 350 personas se acercaron para la realización de diferente tipo de trámites, de los cuales 347 eran estudiantes, 2 vecinos y 1 personal de la universidad.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial trasladó sus oficinas a la casa de altos estudios, donde los estudiantes pudieron asesorarse y obtener su licencia, luego de rendir el examen teórico, el práctico y realizarse el estudio psicofísico.

Uno de los principales objetivos del municipio es descentralizar este tipo de servicios, llevándolos a distintos puntos estratégicos de la comuna.

Los participantes se dividieron en dos comisiones y realizaron los siguientes trámites, de forma fácil y rápida:

– Comisión 1: 170 personas

– Comisión 2: 200 personas

– Aprobados en examen teórico: 148 personas

– Realizados: 45

– Licencias emitidas: 13

– Exámenes psicofísicos realizados: 39 en 3 días