Bancarios acordó un aumento que llevará el sueldo inicial a casi dos millones de pesos
Los trabajadores del sector recibirán un nuevo incremento salarial en julio, según el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.Argentina15/08/2025
A partir del nuevo aumento salarial de julio que recibirán los empleados bancarios, el sueldo inicial de la actividad se elevó a casi 2 millones de pesos: según lo acordado, se elevará exactamente a $1.895.421,83, sumando el plus por participación en las ganancias, de $53.251,40.
Así lo informó la Asociación Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, en una mejora que en los primeros 7 meses del año acumula un 17,3% sobre los salarios de diciembre pasado, ya que el sindicato pactó con las cámaras una actualización automática de los sueldos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
📄 Estos son los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de Julio de 2025.
El retroactivo correspondiente se abonará junto con los salarios del mes de Agosto.
A partir de julio, el acuerdo determinará que el salario inicial de la actividad se eleve a $1.842.170,43, cifra que, sumada al plus por participación en las ganancias, de $53.251,40, da un total de $1.895.421,83. El retroactivo correspondiente se abonará con los salarios de agosto.
Esa actualización, según señaló el gremio en un comunicado, “será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”.
Además, se pactó que el monto mínimo que recibirán los trabajadores por el Día del Bancario será de $1.642.231,21, a corregir por futuras actualizaciones.
El acuerdo salarial fue firmado entre la Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA).
