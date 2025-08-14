Advierten que pese una "meseta" de la población carcelaria, persiste la alarma por el hacinamiento en comisarías

Senadores dieron sanción definitiva al proyecto de ley que prevé la realización de campañas de concientización sobre los peligros de consumir medicamentos sin la debida consulta a un especialista médico.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura presentó su Informe Anual 2024, donde se destaca la crítica situación de sobrepoblación en las unidades carcelarias y, especialmente, en las comisarías del interior de la provincia.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el comisionado del Comité, Dr. Andrés Giordamachi, señaló que si bien la población carcelaria se ha mantenido en una "meseta" en los últimos tres años, revirtiendo un crecimiento anual del 12% que se venía registrando, la situación sigue siendo de alerta.
“En el interior de la provincia todavía las comisarías funcionan como unidades de detención. Y el número que hoy en día manejan son entre 40 y 70 personas, en espacios realmente reducidos, lugares que no están preparados para el alojamiento de personas por largos periodos de tiempo”, expresó.
El comisionado celebró que mediante el Hábeas Corpus colectivo, se realizan reuniones periódicas en una mesa interministerial que aborda la problemática de la sobrepoblación carcelaria. “No podemos vaciar un lugar para llenar otro. La sobrepoblación carcelaria es la misma, por eso se trabaja, además de la ampliación de las unidades carcelarias, con nódulos habitacionales que podrían resolver el problema”, detalló.
Giordamachi reconoció el "compromiso político" actual para encontrar una solución, pero advirtió que es importante pasar de soluciones después que se comete el delito, a las preventivas.
“Hemos observado que ha crecido la sociedad, y hay una problemática de drogas muy importante en los barrios hay falta de oportunidades, falta de referentes sociales, falta de organismos barriales que contengan a los vecinos. Entonces, por más que nosotros trabajemos en las consecuencias del delito, creo que hace falta un trabajo muy importante, muy serio, y con mucho esfuerzo sobre políticas de prevención”, cerró.
Servicio de salud en las cárceles
Por otro lado, el comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Dr. Andrés Giordamach, desatacó la inauguración de una sala de atención médica en la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas.
“Se ha creado un consultorio externo en donde los profesionales del San Bernardo, además de de ir de manera periódica, va a permitir también realizar lo de la tele-medicina, espero que en algún momento se pueda replicar en el interior de la provincia”, expresó
Firmaron un nuevo convenio para el sistema impropio entre la AMT y la Municipalidad de SaltaSalta14/08/2025
Es para el control del sistema de taxis y remises de la ciudad de Salta. Rige hasta diciembre de 2026.
El Gobernador aseguró que esta visión de los gobiernos nacionales no comprende las realidades y necesidades provinciales que son "distintas a las que rodean al obelisco". Por eso convocó a intendentes y legisladores a unirse por Salta, más allá de las ideologías políticas.
Sáenz inauguró la Terminal de Güemes: “Cumplimos en un momento que se cortó todo tipo de ayuda”
El gobernador destacó que la obra fue financiada con recursos provinciales y que se concretó pese a la falta de apoyo nacional: “Cumplimos la palabra empeñada” remarcó.
Cómo funcionará el IPS durante el viernes 15
La atención presencial se reducirá, pero urgencias, consultas online y la descarga de la credencial digital garantizarán la asistencia de los afiliados.
Acueducto La Calderilla: tiene un 80% de avance la obra que abandonó Nación
Tras la paralización en 2024, Aguas del Norte ejecuta la última etapa del proyecto que garantizará agua a mil personas y proyecta cobertura futura.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días para intentar bajar la prima de riesgoPolítica14/08/2025
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.