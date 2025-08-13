El mandatario se unió a la comunidad del municipio de San Lorenzo para celebrar las festividades de su Santo Patrono.
Identificaron a la causante de un incendio de pastizales y daños a postes eléctricos en Molinos
Un incendio de pastizales sobre la Ruta 40 movilizó a bomberos, policía, Edesa y personal municipal.Municipios13/08/2025
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, intervino este lunes 12 de agosto ante un incendio de pastizales registrado en inmediaciones del paraje Rumibola, sobre Ruta Nacional 40, a unos 12 kilómetros de la localidad de Molinos.
La situación fue advertida por turistas que alertaron a efectivos policiales que realizaban un control vehicular en la zona. Al constatar el foco ígneo, personal de la Comisaría 2 dio aviso inmediato al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Molinos y a operarios municipales, ya que el fuego comprometía postes de cableado de alta tensión.
En paralelo, se informó sobre la situación al Fiscal, quien dispuso que se documentara fotográficamente el lugar del hecho, se verificaran posibles daños colaterales a viviendas o animales, y se identificara a la persona responsable del inicio del fuego, incluyendo las medidas de seguridad tomadas y el elemento utilizado.
Tras las tareas de investigación, se logró entrevistar a un vecino de la localidad, quien informó que su madre, de 52 años, había iniciado una quema controlada en un potrero de su propiedad, pero que se vio superada por la propagación del fuego debido a los fuertes vientos ya que se encontraba sola en el lugar.
El incendio fue finalmente controlado gracias al trabajo conjunto de bomberos, personal municipal y efectivos policiales. Como resultado, se registró la quema de dos postes de luz. El suministro eléctrico fue interrumpido preventivamente por personal de EDESA mientras se desarrollaban las tareas de enfriamiento.
Por su parte el Fiscal Escalante dispuso la identificación de la persona involucrada, que se la intime a abstenerse de repetir este tipo de acciones y a tomar debida conciencia de las recomendaciones vigentes para prevenir futuros incidentes similares, con el fin de evitar consecuencias legales y riesgos para la comunidad.
Bajo el lema “Tierra de talentos” se celebrará la 58ª Semana de Cerrillos
Será del 6 a 17 de agosto con más de 20 actividades culturales, deportivas, históricas y recreativas. “Celebramos los valores que nos hacen orgullosos cerrillanos”, señalaron.
San Lorenzo se prepara para sus Fiestas Patronales: Gran festival de Doma y FolcloreMunicipios04/08/2025
San Lorenzo celebra sus fiestas patronales. La Municipalidad invita al gran festival de Doma y Folclore el domingo 10 de agosto en el Complejo "Los Ceibos", en honor a San Lorenzo Mártir.
RN 51 cortada entre Campo Quijano y San Antonio por nieve y hielo
Vialidad Nacional informó el corte total de la RN 51 entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres debido a la presencia de hielo y nieve.
CFK pidió suspender la ejecución de sus bienes: “Mi evolución patrimonial es legítima”Política12/08/2025
Cristina Kirchner, detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió hoy a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión.
Se realizó el Primer Encuentro LGBTQI+ en la capital salteña. Participaron actores del sector público y privado comprometidos con el respeto a la identidad y la inclusión en el ámbito turístico y social.
La iniciativa puntualiza en la hoja de coca en su forma natural, exclusivamente destinada al consumo interno local mediante masticación e infusiones. “Permitiría regular y transparentar el circuito de provisión de hoja de coca, garantizando controles sanitarios y aduaneros”, señalaron.
