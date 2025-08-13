Identificaron a la causante de un incendio de pastizales y daños a postes eléctricos en Molinos

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, intervino este lunes 12 de agosto ante un incendio de pastizales registrado en inmediaciones del paraje Rumibola, sobre Ruta Nacional 40, a unos 12 kilómetros de la localidad de Molinos.

La situación fue advertida por turistas que alertaron a efectivos policiales que realizaban un control vehicular en la zona. Al constatar el foco ígneo, personal de la Comisaría 2 dio aviso inmediato al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Molinos y a operarios municipales, ya que el fuego comprometía postes de cableado de alta tensión.

En paralelo, se informó sobre la situación al Fiscal, quien dispuso que se documentara fotográficamente el lugar del hecho, se verificaran posibles daños colaterales a viviendas o animales, y se identificara a la persona responsable del inicio del fuego, incluyendo las medidas de seguridad tomadas y el elemento utilizado.

Tras las tareas de investigación, se logró entrevistar a un vecino de la localidad, quien informó que su madre, de 52 años, había iniciado una quema controlada en un potrero de su propiedad, pero que se vio superada por la propagación del fuego debido a los fuertes vientos ya que se encontraba sola en el lugar.

El incendio fue finalmente controlado gracias al trabajo conjunto de bomberos, personal municipal y efectivos policiales. Como resultado, se registró la quema de dos postes de luz. El suministro eléctrico fue interrumpido preventivamente por personal de EDESA mientras se desarrollaban las tareas de enfriamiento.

Por su parte el Fiscal Escalante dispuso la identificación de la persona involucrada, que se la intime a abstenerse de repetir este tipo de acciones y a tomar debida conciencia de las recomendaciones vigentes para prevenir futuros incidentes similares, con el fin de evitar consecuencias legales y riesgos para la comunidad.