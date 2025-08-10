Cuenta con una superficie de 1.900 m2, 13 dársenas, sector gastronómico y locales comerciales, entre otros espacios.
Sáenz encabezó celebraciones en honor a San Lorenzo Mártir
El mandatario se unió a la comunidad del municipio de San Lorenzo para celebrar las festividades de su Santo Patrono.Municipios10/08/2025
El gobernador Gustavo Sáenz participó de los actos centrales en honor a San Lorenzo Mártir, en el municipio de San Lorenzo. Acompañado por el intendente Manuel Saravia, el mandatario encabezó las celebraciones que congregaron a la comunidad en torno a su fe y sus tradiciones. También estuvo presente el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos.
Las actividades se iniciaron con la santa misa, oficiada por monseñor Mario Antonio Cargnello, que tuvo como lema "Con el mártir San Lorenzo renovemos nuestra Fe y nuestro Bautismo".
Posteriormente, los fieles realizaron la procesión con la sagrada imagen del Santo, recorriendo las calles del municipio.
Tras los actos religiosos, la celebración continuó con un desfile gaucho que fue encabezado por el gobernador Sáenz, junto al presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Fernando García Bes. Participaron los fortines de la zona, honrando las costumbres salteñas.
La agenda festiva seguirá con un gran Festival de Doma y Folclore, que se realizará en el complejo deportivo Los Ceibos.
El evento contará con la participación de más de 40 montas y las mejores tropillas del país, así como la animación de Nahuel Pellejero y Carlos Marchesini, animador y payador oficial de Jesús María.
Se sumarán al espectáculo los salteños Aníbal Garzón, Juan Marco y El Bagual Prieto.
A partir de las 19 horas, dará inicio el festival musical, que presentará en el escenario a artistas de renombre como Ahyre, el Indio Lucio Rojas y el Chaqueño Palavecino, junto a talentos locales como Perlas Gauchas y Sarita Flores.
Además de la música y la doma, el público podrá disfrutar de fondas gastronómicas, foodtrucks y una feria de artesanos, que completan la oferta cultural de la jornada.
“Ya dejamos de ser pueblo”, expresó el secretario de Turismo, Matías Romero, y destacó que el municipio apuesta al crecimiento y la integración regional como eje de desarrollo.
