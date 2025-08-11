Daño punitivo a bancos: Abogado explica cómo reclamar cobros indebidos

En su columna habitual en Aries, el abogado Napoleón Gambetta analizó el comportamiento de los bancos en el marco de los reclamos de los consumidores. Según Gambetta, las entidades financieras utilizan un “tecnicismo” para complicar procesos y evitar la discusión de sus contratos. Los clientes, al firmar, no negocian los términos, sino que simplemente se adhieren a un documento con múltiples páginas.

Gambetta expuso un caso en 2020 cuando una persona descubrió un cargo irregular en su resumen bancario. Le cobraban un paquete de servicios premium que nunca contrató. Al iniciar un reclamo en Defensa del Consumidor, el proceso duró siete meses sin una solución concreta. El banco no solo no dejó de cobrarle, sino que le indicó que siguiera pagando mientras investigaban. Durante ese tiempo, la persona perdió su trabajo, se endeudó y terminó en la central de deudores del Banco Central y en consultoras privadas como el Veraz.

Ante esta situación, el afectado decidió iniciar una acción judicial. El caso llegó a segunda instancia, y el juez, al analizar la situación, no aceptó la defensa del banco que argumentaba que ya estaban resolviendo el problema. El fallo judicial fue contundente, y condenó a la entidad bancaria a pagar una multa de 5 millones de pesos. Este castigo se conoce como "daño punitivo", una herramienta legal para sancionar a las empresas que vulneran los derechos del consumidor.

El abogado destacó el análisis del tribunal, que fue especialmente crítico con el trato indigno que recibió el cliente. La condena se basó en el hecho de que un banco, a diferencia de un "kiosquito", no puede tardar siete meses en resolver un problema, generar deudas al cliente y afectar su historial crediticio. Gambetta resaltó que los jueces están reprochando de forma consistente a los bancos este tipo de comportamientos, lo que convierte al "trato indigno" en un argumento poderoso para los reclamos judiciales.