La ONU denunció una “catástrofe humanitaria provocada por el hombre” y acusa a Israel de imponer condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de los palestinos
Guatemala detuvo a seis personas con más de 1.700 kilos de cocaína en operación aérea
Cinco mexicanos y un salvadoreño fueron arrestados tras el hallazgo de mil 500 paquetes de droga interceptados en dos embarcaciones.El Mundo12/08/2025
Elementos de seguridad de Guatemala realizaron el arresto de seis personas que fueron aseguradas con diversos paquetes con cocaína. Cinco de los individuos capturados son de origen mexicano y el sexto es proveniente de El Salvador.
Los hombres fueron identificados como Roderico “N”, de 48 años, quien se encuentra herido por proyectil de arma de fuego, Leo “N”, de 42 años, José “N”, de 33 años, Gilberto “N”, de 23 años, Miguel “N”, de 44 años. Mientras que el salvadoreño de 28 años es Milton “N”.
El decomiso de mil 500 paquetes de cocaína fue informado por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala el 11 de agosto. Las autoridades del país centroamericano compartieron un video en el que pueden verse parte de las acciones de los agentes de seguridad.
“También se les incautaron 3 celulares, 3 aparatos GPS, 2 teléfonos satelitales y un radio transmisor, que servirán para continuar con las investigaciones respectivas”, es parte del informe de los hechos.
Los mil 500 paquetes con la droga (que dieron un peso de más de mil 700 kilos) fueron asegurados luego de que elementos de Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, que viajaban en helicópteros, observaron dos embarcaciones donde viajaban los ahora detenidos y las cuales fueron interceptadas.
Millones de pesos en droga
Algunos de los paquetes contaban con la imagen de la marca Chanel, la grabación también muestra a los detenidos siendo trasladados por los agentes.
Por su parte, el Ministerio de Gobernación detalló que la sustancia asegurada tiene un peso de mil 783 kilos y que tendrían un valor que supera los 183 millones de quetzales, es decir, unos 444 millones de pesos mexicanos.
“El conteo se realizó en un trabajo interinstitucional entre la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, #SGAIA-PNC, la Marina de la Defensa Nacional y fiscales, en el Comando Naval del Pacífico, puerto San José, Escuintla”, es parte del reporte de la Policía guatemalteca.
Mexicano capturado tras el hallazgo de un laboratorio clandestino
Cabe recordar que en mayo pasado fue informada la detención en Guatemala de un hombre originario de México como resultado del desmantelamiento de un laboratorio clandestino. En dicha ocasión el mexicano Irán “N”, de 45 años, fue capturado junto con Hans “N” y César “N”, de 27 y 20 años respectivamente y oriundos de Guatemala.
El arresto de las tres personas derivó de un cateo realizado a un inmueble en el municipio de San José Pinula.
Entre 2019 y 2025, las filas militares pasaron de más de 560.000 a 450.000 efectivos, en un contexto de baja natalidad y envejecimiento acelerado.
Ocurrió en Pensilvania. Quedaron personas atrapadas bajo los escombros y se cree que hay dos desaparecidos.
La ola de incendios coincide con la de calor que este martes entró en su décimo día, con todas las regiones bajo aviso de riesgo y temperaturas máximas de 40 grados.
El Gobierno iraní busca "determinar un marco de cooperación” después de haber detenido su colaboración con el organismo de la ONU.
EE.UU. y Argentina estrechan lazos: gobernador cercano a Trump llega con foco en defensa y seguridadEl Mundo12/08/2025
Brian Kemp, de Georgia, llegará al país a fin de mes junto a una delegación de la Guardia Nacional, organismo que tiene un acuerdo de asociación estratégica con las Fuerzas Armadas locales.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Fuerza Patria confirmó una "Mesa Chica" para definir las candidaturas para octubre
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.