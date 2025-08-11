El Senado aprobó la distribución de los ATN y los impuestos a los combustibles líquidos, iniciativas que esta semana se debaten en comisión en Diputados; “Con lo que acordamos entre todos, seguimos todos”, advirtió un mandatario provincial.
Pausa en la privatización de trenes: el Gobierno destinará más de $50.000 millones a obras e infraestructura
El Ejecutivo suspendió la venta de Trenes Argentinos al considerar que no es rentable para el sector privado. En su lugar, invertirá en mejoras de vías, puentes y adquisición de nueva maquinaria.Política11/08/2025
En un giro en su estrategia, el Gobierno nacional decidió poner en pausa la privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y lanzará un ambicioso plan de inversiones por más de $52.798 millones para modernizar la red ferroviaria. La medida se produce tras concluir que, en su estado actual, la empresa “no es rentable para el sector privado” y que una concesión no tendría interesados en las condiciones presentes.
De acuerdo con documentos oficiales, el cuadro financiero de la compañía es crítico: los ingresos estimados para este año alcanzan los $83.801 millones, frente a un gasto operativo de $1.062 billones, lo que arroja una pérdida proyectada de $978.773 millones. Además, la planta de 23.271 empleados implica que el 74,3% del gasto total corresponde a salarios.
El Gobierno sostiene que la tarifa que pagan los usuarios cubre apenas el 7,8% del costo real del servicio, mientras que el 92% restante se financia con transferencias estatales.
“La única forma de hacerla rentable es echando más de 10.000 personas y subiendo la tarifa. Pero por el momento no está previsto”, admiten en el oficialismo.
Por ahora, la única privatización ferroviaria que sigue en agenda es la de Belgrano Cargas.
Un plan para “ponerla en valor” antes de privatizar
Según una investigación periodística, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, el Ejecutivo elaboró un “plan ferroviario” para elevar la rentabilidad de Trenes Argentinos a través de mejoras en infraestructura y equipamiento, con el objetivo de que, a mediano plazo, pueda considerarse su venta o concesión.
Del total de la inversión prevista:
- $42.617 millones se destinarán a obras en vías y puentes.
- $10.182 millones irán a la compra de locomotoras, trenes y otros equipos.
Entre las intervenciones más urgentes se encuentran la implementación del sistema de frenado automático (ATS) en las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre, y la renovación de vías en los ramales La Plata, Tigre y Belgrano Sur.
Con este giro, el Gobierno apuesta a fortalecer el servicio ferroviario antes de volver a abrir la puerta a la participación privada, en un sector que atraviesa serias dificultades financieras pero que sigue siendo clave para la conectividad del país.
“Viva Nicolás Maduro”: el mensaje de las Madres de Plaza de Mayo a Venezuela
Madres de Plaza de Mayo manifestó este lunes su respaldo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante lo que calificaron como “nuevas amenazas del imperialismo norteamericano”.
Cristina Kirchner llamó a “militar mucho” en la apertura de un local con su nombrePolítica11/08/2025
Desde su domicilio en Constitución, la titular del PJ nacional agradeció el gesto y reivindicó la construcción política colectiva como motor de cambio.
Leavy sobre la conformación de listas: “La lealtad a nuestro proyecto va a prevalecer”
Para el senador la elección de los candidatos debe surgir de un "consenso" que tenga en cuenta el historial de cada dirigente, la lealtad al espacio y la capacidad para representar a los salteños.
Ya candidato a senador nacional, Olmedo proyecta a Emilia Orozco para la Gobernación
El referente de La Libertad Avanza en Salta ratificó que encabezará la lista al Senado, por lo que desmintió la información que Infobae difundió.
Fuerza Patria confirmó una "Mesa Chica" para definir las candidaturas para octubre
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
La jornada, cargada de gratitud y pedidos por empleo y bienestar, culminó con una misa central en Plaza España.