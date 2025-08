La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio un discurso en el que, además de elogiar el programa económico del Gobierno, cuestionó a los gobernadores que integran la nueva alianza Grito Federal y los calificó como “un kirchnerismo de baja intensidad”.

“Dicen que son del medio, pero ahí hay uno peronista, un kirchnerista, un radical, uno del PRO. ¿Dónde están los del medio? Para mí es un kirchnerismo de baja intensidad. Es una especie de kirchnerismo suplente”, ironizó la ministra en un encuentro en la Bolsa de Comercio de Córdoba,

Aunque no los nombró individualmente, se refirió a los gobernadores que buscan marcar distancia tanto de Javier Milei como del kirchnerismo: Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Bullrich cuestionó la falta de identidad del frente: “Eso del medio no me suena. Es no tener ningún tipo de identidad. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es acompañar al kirchnerismo en todas las leyes. Entonces, ¿de qué medio estamos hablando? Porque si le votan todo al kirchnerismo, están ahí”.

En su exposición, la ministra advirtió que las principales resistencias al cambio se concentran en sectores económicos, sindicales y judiciales, como la Justicia del Trabajo que, dijo, “traba el decreto de la disolución de Vialidad Nacional”. También criticó a quienes impulsan proyectos para aumentar jubilaciones y declarar la emergencia en discapacidad, al señalar que “votan una ley sin darse cuenta que va en contra de la ley de Administración Financiera y traería inflación”.

Bullrich repasó la situación económica que recibió el Ejecutivo y defendió la rapidez de las medidas: “No solo hubo estrategia de shock, sino de darse cuenta de que si no se hacía en los primeros meses, sería imposible lograr un plan de estabilización”.

La ministra habló de un “cambio cultural” que permitió aplicar el ajuste “sin que se iniciara una crisis social” y aseguró: “El ajuste se hizo sobre un aparato estatal que oprimía a la sociedad, no sobre la vida de las personas”. Por último, reclamó que provincias y municipios también reduzcan sus gastos en la misma proporción que el Estado nacional.

Patricia Bullrich reconoció en un acto con gendarmes que "los alquileres son altísimos"

La ministra Patricia Bullrich reconoció que los precios de los alquileres en Argentina “son altísimos” y que el acceso a una vivienda “es un problema enorme”, en declaraciones durante un acto en Córdoba, al entregar viviendas a personal de Gendarmería Nacional del plan Procrear.

“Como Gendarmería tiene mucho movimiento de su gente, que significa un esfuerzo enorme para las familias y un gran sacrificio, en muchos lugares los alquileres que les cobran son altísimos”, afirmó.

Y remarcó: “En El Chaltén alquilar una casa es dejar el sueldo. En Bariloche, en temporada, los alquileres se van para arriba”.

Con información de Ámbito