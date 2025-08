El gobernador Gustavo Sáenz participó en la II Conferencia Internacional Argentina Cobre 2025 en San Juan, un encuentro estratégico organizado por Panorama Minero, que reúne a los principales referentes del sector minero.

En un panel junto a funcionarios nacionales, otros mandatarios provinciales y diplomáticos, Sáenz enfatizó la importancia de la colaboración interprovincial y la seguridad jurídica para impulsar el desarrollo minero en el país.

En este sentido, el gobernador Sáenz resaltó el trabajo de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, conformadas por gobernadores de distintos partidos políticos que han priorizado los intereses de sus provincias. Y destacó que estas mesas han logrado establecer un marco regulatorio sólido, que garantiza la licencia social, fomenta la capacitación para crear empleos genuinos y promueve la sostenibilidad ambiental.

En su discurso, Sáenz dijo que los inversores internacionales no solo “necesitan de equilibrio fiscal en la economía, sino también equilibrio institucional. Tienen que ver un presidente con gobernadores que trabajen de manera conjunta”.

En este punto, el mandatario salteño reclamó a Nación que “muchos gobernadores hemos acompañado al Presidente desde el primer momento para dar gobernabilidad y de nada sirve si después lamentablemente sentimos que no hay reciprocidad”.

Y añadió: “La lealtad es una avenida de ida y de vuelta, no es unilateral. La lealtad requiere compromiso y reciprocidad y yo siento que las provincias hemos ido muchas veces por esa avenida pero no han vuelto hacia nosotros; no han sido recíprocos”.

Asimismo se refirió a la gran “ventana de oportunidades” que ofrecen las provincias al país. Pero para desarrollar estas oportunidades “requerimos conectividad, rutas en condiciones, acueductos, gasoductos, todo lo que haga falta para que aquellos que quieran venir a invertir puedan hacerlo como corresponde. Sin eso es imposible que lo hagan, sin eso es imposible pensar en un país que crece. Sin eso es imposible pensar en el gran desafio que tenemos ahora las provincias y el presidente de la Nación: Dejar de ser un país con minerales para convertirnos en un poderoso país minero, que pueda competir con los otros que están alrededor de nuestra querida patria”.

Consideró que solo trabajando mancomunadamente entre Nación y provincias se potenciarán las inversiones y “podremos garantizarles a nuestros proveedores y a nuestra gente que tendrán trabajo, licencia social a nuestras comunidades, que van a crecer y no se llevarán sus minerales para ellos quedarse sin nada como un pueblo fantasma”.

Así manifestó su compromiso con la defensa de “nuestra tierra, nuestra gente, nuestros recursos naturales, y por sobre todo del federalismo que ha relegado durante tanto tiempo a este norte que hoy está despertando”.

En el tramo final, el gobernador de Salta dijo que se necesita dejar de lado las miradas centralistas “que solo miran hacia su ombligo y que la Argentina no empieza y termina en la General Paz. Hay una Argentina que duele y que reclama lo que le corresponde. Se tiene que entender que en Capital Federal no hay un metro produciendo soja, no tienen una hectárea produciendo maíz. No veo vacas, no veo humedales, no veo mineras. No producen nada. Tienen que devolver al país lo que el país le ha dado”.