En ‘Estilo desafío’ – por Aries – el exministro de Turismo de la Provincia, Mario Peña, advirtió sobre la difícil situación que atraviesa el rubro en todo el país.

“Se siente, no solo en Salta. Hay que diferenciar distintas situaciones, pero cuando hay una crisis se conjugan muchos factores”, aseguró el empresario.

Indicó, en tanto, que se deben tomar medidas para que no se pierda el millón de puestos de trabajo que genera el rubro en Argentina, señalando que los números de ocupación de las vacaciones de invierno marcan una caída de la actividad en los principales centros, sin embargo, estas cifras recrudecen si se observa a los destinos emergentes.

“Hay posibilidad de aportar entre todos. El Estado nacional tiene una consigna muy clara de hacia dónde va, uno puede estar de acuerdo o no, pero nosotros creemos que incluso en este contexto hay posibilidades de atravesar este momento difícil”, indicó Peña.

Para el exfuncionario, no fue ninguna sorpresa la política del gobierno libertario ya que, en campaña, ya habían expresado que el turismo sería una de las actividades ‘fuera’ del Estado.

“Creemos que hay medidas que se pueden tomar para que el turismo no se rompa tanto. Si seguimos así, el 30% de las Pymes turísticas van a cerrar. Se ven noticias de hoteles en venta, restaurantes cerrados, etc. Lo que no hay que hacer es tratar de tapar la realidad”, finalizó Peña.