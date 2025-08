Pablo López: “Me voy con la frente en alto, soy inocente”

Durante la sesión especial del Concejo Deliberante que trata su exclusión, el exconcejal salteño Pablo López, recientemente denunciado por violencia de género y ya expulsado de La Libertad Avanza, defendió su inocencia, cuestionó el proceso interno y anunció que acudirá a la Justicia para revertir la decisión.

“Vengo aquí porque no tengo nada que esconder, me declaro inocente y eso lo voy a demostrar en la Justicia, que es donde corresponde”, expresó López ante sus pares antes de retirarse del recinto. El edil sostuvo que tiene la “tranquilidad de alguien que sabe que no ha cometido ningún delito” y remarcó: “Puedo venir, poner la cara y dar explicaciones si es necesario, como ya lo he hecho en comisión”.

Asimismo, denunció que el procedimiento para tratar su exclusión estuvo viciado: “No se ha respetado el debido proceso ni mi derecho de defensa”. Por esa razón, aclaró que no convalida la decisión que pueda surgir del cuerpo legislativo y dejó asentado que acudirá al ámbito judicial: “Seguramente recurriré a la Justicia”.