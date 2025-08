Editorial de Cara a Cara: “Juan Carlos Romero no va a participar en estas elecciones”

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos a una semana de la presentación de alianzas para las elecciones nacionales. Esta es una elección, como toda la decisión de las elecciones de medio tiempo, para los gobiernos son bastante complicadas, cuando esos gobiernos no tienen una línea nacional definida. Ahora la contraposición es entre Milei y Cristina, así está separada la cosa y están los que están a favor de Milei y los que están a favor de Cristina. Por ahí pasa la pelea.

Ahora uno dice, ¿y qué tiene que ver Gustavo Sáenz? Bueno, hay que recordar que en seis años que gobierno, Gustavo nunca tuvo Senador propio, porque no fue ni Leavy, ni ninguno de la parte de Cristina Fernández de Kirchner, ni tampoco el Dr. Juan Carlos Romero, que es el otro Senador. Por lo tanto, no tuvo senadores. Y diputados tuvo tres, una prácticamente inexistente, que es la señora Vega, la Dra. Calletti y Pablo Outes.

Pero les cuesta mucho a los gobernadores de provincia una identificación, porque si se pone en contra del presidente y está en contra de la corriente, porque ellos tienen que gobernar. Y si se pone a favor, comete un error gravísimo porque, en definitiva, no es su propio partido, por lo tanto, puede ser acusado de cualquier cosa. Así que la situación de los gobernadores cuando son gobiernos provinciales no es muy sencilla de formar cuadros. Por lo tanto, la pelea que hay planteada en Salta está entre, según mi opinión, entre Olmedo, que va a representar a Milei, Leavy, en esta lógica es candidato de Cristina. El que queda un poquito descolocado en el medio es Juan Manuel Urtubey, de los candidatos que hay hasta el día de hoy. Él dijo que va a hacer una campaña en contra de Milei. Por lo tanto, no podría tener el apoyo del propio gobernador de la provincia, sencillamente, porque sería una traición hacia Milei, así que se la tendrá que rebuscar solo, no sé con qué partido irá. Esto lo vamos a saber recién la semana que viene.

Y queda Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero, y esto lo dijo Leavy, hace quince días atrás cuando estuvo con nosotros, Romero es el operador más importante que tiene Milei en el Senado. El senador Juan Carlos Romero, en esta elección yo creo, yo creo que no va a participar. Se lo digo así definitivamente y le voy a decir el por qué creo que no va a ir a disputar poder con Olmedo, o con Zapata, o con Orozco. No va a entrar en eso. ¿Sabe por qué no va a entrar, creo? Porque las encuestas que se están llevando adelante en la provincia de Salta no le alcanzan al Dr. Juan Carlos Romero para poder llegar de ninguna forma a la senaduría. O sea, todas las encuestas no le dan más del cuatro por ciento de cantidad de votos dentro del cien por cien de los votantes, sencillamente porque, bueno, pasó ya la etapa de Juan Carlos Romero. Entonces, Juan Carlos Romero, después de treinta y ocho años bancado por “la teta del Estado”, ya sea como Gobernador o Senador, lo que menos quiere es retirarse con una derrota. Por lo tanto, según está promocionando, va a realizar una conferencia el día cinco de agosto. ¿Dónde? En el Senado de la Nación. ¿Qué es lo que va a hacer en esa presentación en Buenos Aires? Y va a ser una despedida. Va a ser una despedida, esta es mi opinión, O sea, por los datos que yo manejo. Va a ser una despedida con toda la familia, toda la familia reunida en Buenos Aires, periodistas, más o menos afines, Senadores, más o menos, que han transitado años en el senado y que lo respetan a Romero, y bueno, le van a hacer un reconocimiento, seguramente, y ahí va a terminar la carrera política activa en elecciones de Juan Carlos Romero. Usted me va a decir, pero según dicen en Salta, Romero necesita fueros, y sí, porque tiene una causa penal que es muy pesada, que es la causa de La Ciénaga. Y Romero, si hay algo que tiene, es capacidad de discernir y de saber que no se puede quedar sin fueros. Por lo tanto, se está hablando insistentemente que podría llegar a ser un funcionario del gobierno de Milei, donde, y en la Auditoría General de la Nación, ya había hablado en algún momento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero por allí están tramitando los acuerdos que estaría haciendo Romero, a los fines de poderse despedir tranquilo, terminar el mandato como Senador y estar ubicado inmediatamente dentro del Gobierno de Milei. Por ahí parece que está pasando la cosa. Lo curioso de esto es que no se conocen muchos más candidatos, hasta ahora, no hay nombres.

Falta una semana para la presentación de alianzas, para presentar la lista con nombre y apellido de cada uno de los candidatos, habrá que esperar al 17 de agosto. Y las elecciones, serán el 26 de octubre. Por lo tanto, hay un camino prácticamente de sesenta días para posicionarse, los candidatos que no estén con imagen positiva hoy o que tengan algún reconocimiento por parte de la gente. Se está haciendo bastante difícil porque la gente está ignorando mucho la parte política. La gente si le pregunto yo a usted ahora, ¿usted sabe cuándo son las elecciones y qué se elige? Y tal vez en su casa haga un gesto y me diga, la verdad que no. Bueno, así están todos, prácticamente una gran parte de la sociedad que no tiene nada que ver con la política. Entonces, lo que sí es cierto es que la política sigue funcionando y que las elecciones se van a llevar a cabo. Ese es el panorama que yo veo hoy en la provincia de Salta. A nivel nacional, la cosa es distinta, hay otra pelea, la pelea es del gobierno nacional, quiénes van a ser los candidatos, quiénes no van a ser los candidatos, y de allí en adelante se irán desgranando quién va con quién, es una política que nosotros realmente no manejamos.

Nosotros manejamos la interna de nuestra provincia, que es realmente lo que nos interesa, qué es lo que va a pasar con la política en nuestra provincia. Ese es el panorama que yo les puedo dar hoy de lo que puede llegar a pasar en la próxima elección. Por lo tanto, no nos quedan muchos días. La semana que viene, cuando estemos en el aire nuevamente con ustedes, dios mediante, vamos a tener de telón de fondo, las negociaciones por el armado de las alianzas que se pueden presentar hasta las 00hs.

Nuestra primera invitada es una periodista prestigiosa de nuestra provincia, compañera de tarea durante muchos años, una mujer extremadamente respetada, realmente, con un currículum impresionante, y estoy hablando de la periodista Natalia Nieto. Va a estar en el primer bloque dándonos su opinión de cómo está viendo esta elección. Hemos pasado muchas elecciones, trabajando juntos, así que esta será una nueva oportunidad de escuchar su opinión. Y va a estar el candidato a senador por el kirchnerismo, podríamos decirlo así hasta ahora, que es el señor Sergio, más conocido como "el Oso" Leavy.