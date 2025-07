Mendoza borró las pintadas en Potrerillos y multará a los turistas: podrían pagar hasta $21 millones

Esta semana se propagó por redes sociales la indignación de los usuarios luego de que en Mendoza se identificara a un grupo de turistas bonaerenses que había hecho grafitis en las rocas del Dique Potrerillos, uno de los destinos más concurridos de la provincia. A partir de este acto vandálico, la familia enfrenta multas millonarias por parte del gobierno local, mientras que una organización especializada se encargó de borrar las inscripciones “Stela, Grachu, Gui, Mari y Moni” que dejaron sobre las piedras.

En un video compartido por la Fundación Pro Montaña, se vio a un trabajador vestido de mameluco naranja removiendo la pintura verde de la roca de la montaña con una hidrolavadora. “Las pintadas no se borran solas, la basura no vuelve sola. Si vas a la montaña no tires nada, llevate todo”, escribió en TikTok la primera asociación mendocina dedicada a erradicar las pintadas vandálicas de las montañas y a la recolección de residuos de zonas inaccesibles.

Los atacantes del patrimonio natural eran turistas de la provincia de Buenos Aires que permanecieron en la región hasta el pasado día 18. Uno de los implicados fue reconocido por el apellido Pérez. El hecho generó una fuerte reacción pública tras la viralización de un video que muestra a los involucrados, adultos mayores, pintando con aerosol verde.

La Justicia provincial inició una investigación de oficio a través del fuero Contravencional, y la jueza Viviana Fernández derivó el caso a los tribunales de Luján de Cuyo. Las autoridades locales, junto a fuerzas de seguridad, colaboran en el avance de la causa. Se espera que en breve se conozcan los nombres completos de quienes dejaron las inscripciones “Stela, Grachu, Gui, Mari y Moni”.

El Ministerio Público Fiscal indicó que se están aplicando sanciones previstas en el artículo 138 del Código Contravencional, que castiga la degradación ambiental. Las multas oscilan entre 2,1 y 21 millones de pesos y podrían incluir hasta 10 días de arresto.

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado fue una de las primeras funcionarias en expresarse al respecto. Anunció reuniones con autoridades ambientales y organizaciones de montaña para coordinar tareas de limpieza y sostuvo que la intención es dar un mensaje claro: en Mendoza, quienes dañan el patrimonio natural enfrentan consecuencias.

“Me reuní con Claudio Mellimaci, presidente de la Fundación Pro Montaña y con Iván Pinter, director de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente con el fin de reparar el daño realizado por los turistas imprudentes mientras la justicia lleva adelante la causa contra los autores. Stela, Grachu, Gui, Mari y Moni tienen saber que en Mendoza el que las hace las paga, la Justicia está abocada a la investigación”, señaló Casado.

El video que expuso a los responsables generó indignación nacional. En él, se observa a los turistas realizando las pintadas y pidiendo disculpas luego de ser increpados por la persona que los grabó. La filmación fue clave para avanzar con la identificación de los implicados y evidenció la necesidad de reforzar el cuidado de los espacios públicos en zonas turísticas.

El Dique Potrerillos es uno de los lugares más visitados de Mendoza por su belleza única en una combinación de naturaleza, tranquilidad y vistas panorámicas. Rodeado de montañas y ubicado a solo unos 70 kilómetros de la ciudad de Mendoza, este embalse artificial ofrece una postal única en cada estación del año, por lo que es muy protegido por las autoridades locales y los vecinos.

