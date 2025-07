Autoconvocados piden un salario de $2.000.000 para el docente que recién comienza

Por Aries, Georgia Romero, docente y vocera de los autoconvocados en Colonia Santa Rosa, remarcó la necesidad de una recomposición salarial para los maestros, especialmente para quienes recién comienzan su carrera. “El salario de un docente que recién inicia no llega al millón de pesos y se calcula sobre un básico de diciembre de 2024, totalmente devaluado”, explicó.

Romero afirmó que el piso mínimo para un cargo inicial debería ser de 2 millones de pesos, con incrementos proporcionales para los docentes con más antigüedad. “Venimos perdiendo más del 40% del poder adquisitivo y la oferta oficial es una ‘paritaria cero encubierta’, que apenas representa un aumento real de 3.700 pesos para los que recién empiezan. Eso no es aumento, es ajuste”, sostuvo.

La docente también denunció la dura situación económica que afecta a todos los trabajadores estatales, no solo al sector educativo: “Hoy en día no se llega a fin de mes. Si no llegás ni a la comida, te asfixian”.

Romero recordó que la docencia demoró en reorganizarse tras la cesantía de 127 colegas, sancionados en medio de un prolongado conflicto encabezado por los autoconvocados. “Fue un golpe para todos, un intento claro de disciplinar y frenar la movilización. Pero el ajuste es tan brutal que ya nada detiene la reacción”.

Por último, cuestionó la política salarial de la administración provincial: “Sáenz cumple la paritaria cero al pie de la letra. Aunque se diga opositor, no hay diferencias con Milei: el ataque a los trabajadores es igual en todos lados”.