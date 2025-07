"Está todo asqueroso": madres denuncian que el jardín de la Joaquín Castellanos no está en condiciones

Este lunes, la Escuela Joaquín Castellanos celebró el regreso a su edificio refaccionado y ampliado luego de más de dos años de obras, pero un grupo de madres del nivel inicial expresó por Aries, su indignación por el estado en que encontraron el jardín de infantes. Según relataron, las salas destinadas a los más pequeños “están sucias, llenas de tierra, con sillas y mesas apiladas, y materiales abandonados”.

“Está horriblemente asqueroso”, resumió una de las madres al llegar con su hijo. “La directora nos dijo que había clases normales, pero no se hizo limpieza, está todo amontonado, no se sacaron ni las chatarras que quedaron después de la obra. No podemos dejar a nuestros chicos en ese estado”, agregó.

Otra madre remarcó que el lugar “no está bien para que los niños vuelvan a clases”. Aseguró que no recibió ningún aviso sobre el estado del jardín: “Nos dijeron que todo estaba en buenas condiciones, pero encontramos mesas y sillas sucias, tierra por todos lados, polvo, desorden. No pienso dejar a mi nene así”.

Mientras los grados del nivel primario sí retomaron las actividades con cierta normalidad, el nivel inicial se convirtió en foco de reclamos. “Después de dos años de espera, lo mínimo era que los chicos pudieran volver a un lugar limpio y seguro”, coincidieron las madres.