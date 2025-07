El kirchnerismo pidió declarar persona no grata al futuro embajador de EE.UU.

Los diputados del kirchnerismo pidieron que el designado embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, sea declarado persona no grata. Se debe a declaraciones que hizo Lamelas en donde cuestionó a Cristina Kirchner y dijo que dialogará con las provincias para evitar la injerencia de China.

Los legisladores exhortaron al Poder Ejecutivo Nacional a “transmitir la presente declaración al Gobierno de los Estados Unidos de América por los canales diplomáticos correspondiente”.

En los fundamentos destacan que “las declaraciones de Lamelas desconocen el más elemental principio de soberanía popular. En las democracias representativas las decisiones las toman quienes han sido elegidos para ello y no fuerzas externas que solo podrían hacerlo sosteniendo sus decisiones en la fuerza. Constituyen una injerencia indebida en asuntos internos de la República Argentina, desconociendo el límite de sus funciones”.

Lamelas había dicho: “El problema con Argentina es un problema multifacético. Hay 23 provincias, cada una con su propio gobierno. Y sus gobiernos podrían negociar con potencias extranjeras, con China u otros, para realizar proyectos en esa provincia en particular. Esto también puede generar corrupción por parte de China. Una de mis funciones como embajador sería viajar a todas las provincias y dialogar y establecer una verdadera colaboración con esos gobiernos. No solo con el presidente, no solo con el presidente Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo”

“Mi función también es visitar el país para asegurarnos de eliminar la corrupción y apoyar a Milei y a su gobierno en todos sus esfuerzos por esclarecer el atentado AMIA y asegurar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece. Hay un movimiento kirchnerista en curso, que va incluso más allá del peronismo. Es algo que debemos seguir observando”.

Por su parte, los diputados socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, sumaron un proyecto de declaración de rechazo a las declaraciones del diplomático: “Argentina se respeta. Las declaraciones del designado Embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, constituyen una intromisión inaceptable en nuestras decisiones soberanas. El presidente Javier Milei debe rechazar su plácet y cartas credenciales”, manifestó Paulón.

El diputado Carlos Heller planteó que las declaraciones de Lamelas “son de altísima gravedad institucional y requieren de una respuesta contundente por parte de la totalidad del sistema político argentino”.

Los senadores de UxP, presididos por José Mayans, consideraron una intromisión inaceptable en los asuntos internos de la República Argentina, además de demostrar un grosero desconocimiento de nuestro sistema constitucional y pretender ejercer una injerencia directa en los asuntos judiciales nacionales“.

