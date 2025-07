"Estaba todo bastante sereno. Había salido del despacho, estaba bajando la escaleras para tomar unos mates con mi compañero de misión. Eran las 10 de la mañana y se escuchó una gran explosión", contó el padre Gabriel Romanelli, argentino y parroco de la iglesia Sagrada Familia, la única católica en la Franja de Gaza, que fue bombardeada la semana pasada por el Ejército israelí.

"La Franja de Gaza, donde vivimos dos millones de personas, es una gran prisión a cielo abierto", describió Romanelli, en diálogo con medios argentinos, y exigió que Israel permita el paso de ayuda humanitaria. "Cuanto más tiempo pasa, más gente muere", sentenció.

Romanelli dijo estar recuperado de la herida que recibió en una de sus piernas, pero el ataque israelí contra la iglesia dejó 3 muertos y 15 heridos, dos de ellos de gravedad. "Están en recuperación, uno de ellos tiene el pulmón perforado y otro varios órganos dañados", contó el parroco argentino. Y agregó que uno de esos jóvenes, de nombre Sohel, que había llegado para darle la comunión a los enfermos, recibió las esquirlas de la explosión delante de él: "Yo fui alcanzando por las esquirlas en la pierna y un costado, pero socorrí a Sohel porque se estaba desangrando, la sangre le salía a borbotones".

"Esto no ayuda a la paz entre Palestina e Israel, no ayuda ni a la justicia ni a la reconciliación. Lo que se ha hecho hasta ahora va a tardar muchos años en repararse. Un día más de guerra no hace otra cosa que aumentar las penas. Hace falta todo en la Franja de Gaza", dijo Romanelli en diálogo con C5n. El parroco habló con varios medios argentinos un día después de que el papa León XIV se pronunciara públicamente contra la guerra y pidiera un inmediato cese del fuego.

Cuando se conoció la noticia del bombardeo contra la Iglesia Sagrada Familia se recordó que el parroco argentino mantenía diálogos diarios con el papa Francisco, desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023, hasta su muerte. Romanelli contó que León XIV también mantiene una comunicación constante por otros medios y que tras el ataque se comunicó directamente.

La Iglesia Católica tiene una representación minoritaria en la fe dentro de la Franja de Gaza y tras el ataque, el parroco describió a su comunidad como "una familia shockeada". "Antes de la guerra éramos 1017 católicos, entre apostólicos y ortodoxos. Desde el inicio de la guerra, por muerte natural, falta de medicamentos o por asesinatos, 57 personas murieron. Además, tenemos muchos heridos", contó.

La Iglesia Sagrada Familia sirve de refugio para unas diez familias que se quedaron sin techo bajo el insesante bombardeo israelí, cuenta el parroco, que contó cómo familias palestinas duermen hasta en su despacho. "No tenemos dónde ir. La Franja de Gaza, donde vivimos dos millones de personas, es una gran prisión a cielo abierto, una gran jaula. No hay un solo lugar que no haya sido bombardeado. Desde octubre, 58 mil personas murieron, entre ellas 17 mil niños", describió.

Sobre la misión de la iglesia católica, Romanelli explicó que la asistencia social para el abastecimiento de comida y agua era la tarea principal que cumplían, pero denunció que desde hace 4 meses, la ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza es a cuenta gotas. Como ejemplo, marcó que un litro de gasoil se vende a 25 dólares y un kilo de azúcar a 100 dólares. "¿Quién puede pagarlo? ¿Quién tiene ese dinero? La vida ya era miserable acá", lamentó.

"Lo primero que pide la gente es que pare todo. Hay 2 millones y medio de personas que esperan por comida y la solución no es matar a la gente es dejar entrar comida", insistió el parroco en diálogo con Radio Splendid, y amplió sus denuncias: "Las ayudas humanitarias que prometieron, si es que han entrado, no son suficiente. En las fronteras de Jordania con Egipto hay muchos camiones que están esperando entrar. Esperemos que los que tengan que tomar la decisión tomen la decisión justa que es dejarlos entrar".

Una de las consecuencias de esa decisión de Israel, explicó Romanelli, son las muertes ya no por las bombas sino por la desnutrición. "Es algo terrible, en los niños se hace evidente, pero también entre los adultos", advirtió.

