Tensión en el Mercado San Miguel: “Caprichosamente querían hacer el desalojo”, lamentó Muratore

La noche del domingo, el Mercado San Miguel fue escenario de un confuso incidente cuando autoridades municipales intentaron desalojar a los puesteros del subsuelo. José "Pepe" Muratore, ex responsable del mercado, relató en Aries que la situación fue caótica: "Toda la calle tomada, camiones, camionetas, de la Muni, de la policía", señaló. Muratore cuestionó la falta de una orden judicial, afirmando que se le dijo que solo con una disposición de un juez se podía ingresar.

Muratore calificó el intento de desalojo como un "atropello que no se debe hacer con la gente de a pie". Según sus declaraciones, la justificación de las autoridades para el desalojo era que solo había "12 puestos ocupados", una afirmación que él desmintió.

El conflicto se agrava dado que, según Muratore, existía un acuerdo con "el señor de la empresa" para que los puesteros permanezcan hasta el 30 de julio de este año. "No había ningún problema y bueno, y ellos caprichosamente anoche querían hacer el desalojo. No había una orden judicial. No había nada judicial", enfatizó. La Fundación San Miguel, a la que pertenece Muratore, ha manifestado su compromiso de retirarse del lugar el 30 o 31 de julio, a pesar de que su concesión se extiende hasta el año 2032.

Respecto a los puesteros del subsuelo, Muratore aclaró que "no dependen del Mercado San Miguel" sino de la Galería San Miguel, un espacio totalmente independiente. Este sector surgió en agosto de 2022 para reubicar a los vendedores callejeros, mediante un contrato de concesión entre la Municipalidad y la Fundación San Miguel, que aportó los fondos para la construcción de la galería.

Actualmente, quedan entre 72 y 73 puesteros en el mercado, muchos de los cuales han optado por retirarse antes por decisión personal. Muratore denunció que los desalojos previos se realizaron de forma abrupta, sin previo aviso ni papeles que respalden los traslados. Afirmó que "toda la gente del mercado pagó sus alquileres. Había desaparecido la palabra mora en el mercado. Todos al día".