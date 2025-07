Dos argentinos fueron nominados para el premio al mejor estudiante del mundo

Daniela Victoria Barrios es de Corrientes y tiene 17 años. Sabe conseguir lo que se propone: logró que su escuela participara en la Olimpíada Nacional de Matemáticas, y ganó allí la medalla de bronce. Aunque era nueva en el colegio, fundó un club de ajedrez y también gestionó pasantías universitarias de investigación para sus compañeros. Fuera de la escuela, es voluntaria en una organización que impulsa iniciativas solidarias –desde donaciones de útiles escolares hasta apoyo a bancos de alimentos– y participa en una fundación de rescate animal. Además, diseñó un dispositivo de anteojos inteligentes que está a la espera de obtener financiamiento y mentoría para hacerse realidad.

Gastón Díaz también tiene un recorrido que pareciera no caber en sus 17 años. Este adolescente de Lanús cursa su último año de la secundaria pero ya fundó una app de marketing digital que permite detectar señales de compra en base al comportamiento del consumidor, y coescribió una ley de alfabetización financiera y tecnológica juvenil que ya se implementa en más de 70 ciudades argentinas. Fue campeón en geometría en la Olimpíada Matemática Argentina y también referente de tecnología de una organización de estudiantes. Da clases de matemática e informática, y colabora como voluntario en el Grupo El Ombú, entregando desayunos los sábados a niños en situación de vulnerabilidad.

Daniela y Gastón fueron elegidos entre casi 11.000 postulaciones de 148 países: ahora forman parte de la selecta lista de 50 finalistas del Global Student Prize 2025, una iniciativa de Chegg.org y Fundación Varkey para reconocer los logros de estudiantes de todo el mundo que son “agentes de cambio” en sus comunidades. El ganador se llevará 100.000 dólares. El año pasado, el premio fue para una joven mexicana, Ángela Elena Olazarán Laureano, de 18 años. Otra estudiante argentina, Martina Bahiana Basgall Sequeira, había quedado entre los 10 finalistas.

“Cuando me contaron la noticia, fue una gran emoción: me largué a llorar. Justo estaba volviendo del colegio”, le contó Daniela Barrios a Infobae. Ella cursa el último año de la secundaria en el Instituto Adventista de Corrientes. Acaba de volver de Estados Unidos, donde participó de la Academia de Innovación Cívica de Georgetown gracias a una beca que consiguió a través de la ONG Civics Unplugged, que se dedica a promover el liderazgo juvenil a nivel global. “La propuesta era aprender a generar un impacto positivo en la sociedad por medio de la política. Ellos cubrieron todos los gastos. Fue la primera vez que el programa recibió estudiantes internacionales: eran todos jóvenes estadounidenses, una chica de Nepal y yo”, explicó.

Daniela participa activamente en Interact, una organización que depende de Rotary y que nuclea a jóvenes de 12 a 18 años que se reúnen cada mes “para concretar proyectos que ayuden a la comunidad”. Quizá su proyecto más innovador es “Ciby”: unos anteojos inteligentes que, a partir de IA y realidad aumentada, transcriben conversaciones en tiempo real para personas sordas, proyectando subtítulos y visualizaciones de lenguaje de señas en el campo de visión del usuario. Esta idea fue reconocida en la Universidad ESADE de Barcelona y ya captó interés en algunas competencias internacionales de innovación. Actualmente, Daniela busca financiamiento y mentoría para materializarla.

Gastón conversó con Infobae desde un lugar remoto de West Virginia, Estados Unidos, donde está participando del Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes, tras resultar seleccionado como uno de los dos delegados de Argentina. El campamento es organizado por el Departamento de Estado de EE.UU. y la National Youth Science Foundation para fomentar el interés en las ciencias entre jóvenes destacados de todo el mundo. “Nos estamos instruyendo para ser futuros líderes tecnológicos. Tenemos clases sobre el espacio, matemática avanzada, química”, contó Gastón, alumno del último año del Instituto Santa Faz de Lanús, en la provincia de Buenos Aires.

Además de fundar la app de marketing Cresify, que fue reconocida por Microsoft for Startups, Gastón obtuvo el cuarto lugar en el MIT Solve Financial Inclusion Challenge, donde colaboró con universitarios de todo el mundo en el desarrollo de herramientas para aumentar la transparencia del gasto público y combatir la corrupción. Como líder de tecnología en Estudiantes Organizados, diseñó sistemas internos para gestionar a miles de estudiantes y cientos de voluntarios. En paralelo a sus voluntariados, ha organizado hackatones con Mars Society Argentina y se dedica a desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social.

Daniela está pensando en estudiar Economía o Finanzas; le encanta la matemática. Gastón proyecta inscribirse en Ciencias de la Computación y combinarla con formación en negocios o matemática. Ambos piensan en hacer su carrera en Argentina o, eventualmente, en alguna universidad del exterior si surgiera la oportunidad.

Si resultara ganador del Global Student Prize, Gastón planea en usar el dinero para potenciar las iniciativas de las que ya está participando y aumentar su alcance. “Creo que me eligieron porque me gusta hacer muchas cosas distintas: desde ir los sábados a la mañana a dar desayunos a niños vulnerables, hasta sentarme en la computadora a programar o hablar con legisladores para convencerlos de apoyar un proyecto. Me interesan muchas cosas y me gusta involucrarme”, explicó.

Daniela también cree que la diversidad de proyectos en los que participa fue clave para que la eligieran entre los 50 finalistas. “Creo que me caracterizo por la iniciativa, y que eso debe haber influido en la elección. Siempre trato de buscar nuevas experiencias que me hagan crecer”, señaló. Y agregó: “Estoy convencida de que la educación es la herramienta más importante que tengo en mi vida”.

A futuro, ambos se imaginan a sí mismos aportando a la transformación de la realidad que los rodea. “Me gustaría ser un emprendedor y contribuir a resolver problemas globales”, afirmó Gastón. Pensando en otros jóvenes como él, recomendó: “Hay que involucrarse donde uno pueda, siempre intentar aprovechar las oportunidades que se presentan, ser empático, estar abierto”. Sobre el valor de la humildad, reflexionó: “Estoy en un campamento científico: todo el tiempo vemos cómo las certezas que creemos tener en realidad no nos permiten ver todo lo que no sabemos. El conocimiento es provisorio, como dice Karl Popper: cuando alguien cree que lo sabe todo, es preocupante”.

Daniela revindicó el valor de la iniciativa y la disciplina: “El mejor consejo que podría darles a otros adolescentes como yo es que nutran su propia iniciativa, no se rindan y tengan disciplina para cumplir sus sueños. Que no se queden con el ‘qué hubiera pasado si…’. A veces veo cierto conformismo, probablemente por las pocas oportunidades que se les presentan a los jóvenes. Creo que eso es un problema porque está bastante naturalizado. Pero todos podemos lograr cosas importantes si salimos de nuestra zona de confort”.

El proceso de selección del Global Student Prize evalúa logros académicos, impacto en los pares, capacidad de generar cambios en la comunidad y más allá, superación de obstáculos, creatividad, innovación y ciudadanía global. El premio está abierto a estudiantes de al menos 16 años que estén matriculados en instituciones académicas o programas de formación. Tras la elección de los 50 candidatos, está previsto que los 10 finalistas se anuncien en agosto. El ganador será seleccionado por la Academia del Global Student Prize, integrada por referentes de distintos países.

“Todos los esfuerzos educativos, sean del tipo que sean, deben perseguir un único objetivo: desarrollar aprendizajes en los estudiantes que le sirvan a la vez para que puedan impulsar su proyecto de vida”, afirmó Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey. Y agregó: “Las historias de Daniela y Gastón nos muestran cómo estos aprendizajes les están permitiendo a ellos desarrollar un increíble proyecto de vida que incide positivamente en toda su comunidad”.

