En Casa Rosada afirman que Villarruel "quiere que Milei caiga”

Todo indica que el vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel no tiene vuelta atrás. Y, aunque en Casa Rosada no ocultan el malestar con la vicepresidenta y sus “dichos desafortunados”, aseguraron que por ahora no habrá acciones en su contra.

“Es una piedra en el zapato. Ella quiere que Javier caiga”, aseguró una fuente con acceso al despacho del jefe de Estado. Sin embargo, otro funcionario indicó que no hay nada que pueda hacer el Ejecutivo, más que esperar que termine su mandato. “Es la vice”, dijeron con resignación.

La mala relación entre la fórmula presidencial está presente desde la asunción de Milei, en 2023. No obstante, este último tiempo los roces entre la presidenta del Senado y Balcarce 50 aumentaron.

El último episodio todavía no terminó de generar repercusiones, sobre todo en redes sociales. Javier Milei y su entorno se indignaron con Villarruel por haber presidido la sesión del jueves, que sancionó leyes que afectan el equilibrio fiscal, desde su punto de vista.

Comenzó con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que la tildó de “cómplice del kirchnerismo”, y terminó con un final público a cargo de Milei, en el discurso que dio en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “Hemos hecho 2500 reformas estructurales (...) hemos hecho 25 veces más reformas estructurales con 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia, Guillermo Francos", aseguró.

Según pudo saber TN, la Casa Rosada trató de comunicarse con la vicepresidenta antes de la sesión, pero no hubo un feedback. “La llamaron desde el Gobierno, trataron de pararla y ella no quiso. El mismo jueves, y un día antes, le pidieron que no convalide la sesión”, aseguró una fuente del Congreso.

En ese sentido, en el Senado hay quienes nombraron “el acuerdo entre Villarruel y el Frente de Todos”. Y agregaron: “Viene desde hace días. Ella coordinó con José Mayans (jefe de la bancada kirchnerista) que una vez que hubiera quorum, ella bajaba a presidir la sesión, y de esa manera la avalaba”.

Pese a estas situaciones, y las críticas que se disparan desde ambos sectores, en el Gobierno no demuestran una preocupación exultante. Esa situación se replica en la Cámara Alta, donde un senador sostuvo que “ningún vice tiene un poder fáctico”. En el Ejecutivo pasa algo similar: creen que los votos son de Javier.

En el Palacio Legislativo también existe un importante sector que no está de acuerdo con los modos de la vice. “No tiene legitimidad, pero el trato con ella, en el Senado, es complicado”, expresaron.

Asimismo, hay legisladores que creen que “hubo un montón de aspectos reglamentarios que no se cumplieron durante la sesión”. El debate que inició la vice sancionó el aumento de las jubilaciones, la vuelta de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

Los mensajes de Milei y Villarruel que demostraron el deterioro de su vínculo

Durante todo este fin de semana tanto Milei como Villarruel respondieron y compartieron mensajes en contra del otro.

Hasta el cierre de esta nota, Milei reposteó en X mensajes de usuarios que cuestionaban a la presidenta del Senado. Una de las críticas más fuertes que replicó fue la publicación de Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia. “Además de traidora, una DEMAGOGA y BRUTA en términos económicos”, escribió el cineasta.

El Presidente también comulgó con una nota de La Derecha Diario, que sostuvo que “la traidora vicepresidente Victoria Villarruel confirmó que apoya las leyes golpistas kirchneristas que rompen el superávit fiscal”.

Por otro lado, la vicepresidenta dedicó parte de sus días de descanso para responder los comentarios que tenía en sus publicaciones de Instagram, en contra de su accionar del jueves. “No traiciono, pero no convalido mentiras ni decisiones que perjudiquen a los argentinos“, escribió.

En otro comentario, sumó: “Yo razono con rectitud. Si fuera desleal hace rato que estoy haciendo merengue con lo que veo“. Por último, reprochó el manejo de fondos de los hermanos Milei: “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”.

