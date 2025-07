Bullrich a Villarruel por la sesión del Senado: “Levántese. No sea cómplice del kircherismo destructor”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció este jueves un intento kirchnerista de dar un “golpe institucional” en la Cámara alta, a propósito de la sesión autoconvocada por la oposición en el Senado.

“Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la vicepresidente una reunión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia Provisional del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos”, expresó la funcionaria.

A través de las redes sociales, la ministra advirtió que esto “no se puede permitir”, y cerró: “Están planteando un golpe institucional y llevarse puesto el Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan”.

Minutos después, una vez que la oposición consiguió el quorum para avanzar con la sesión, la funcionaria volvió a usar su cuenta de X y arremetió directamente contra la Vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kircherismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, posteó.