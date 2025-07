El Salvador llamó a consulta a su embajadora en México por una avioneta con droga

El gobierno de El Salvador llamó a consulta a su embajadora en México, Delmy Cañas, luego de que el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, afirmara que una aeronave interceptada en el estado de Colima con más de 400 kilos de cocaína procedía del país centroamericano. La decisión fue anunciada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien calificó de “falsa” dicha afirmación y exigió una rectificación oficial por parte de las autoridades mexicanas.

“Exigimos una aclaración y rectificación inmediata del gobierno mexicano”, declaró Bukele el miércoles durante una conferencia de prensa, en la que también mostró un video con las declaraciones originales de García Harfuch. En dicho video, difundido públicamente el martes, el secretario mexicano señala que la aeronave interceptada en Tecomán “era originaria de El Salvador”.

“El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, declaró que la avioneta interceptada en Tecomán, Colima, procedía de El Salvador. FALSO”, respondió Buleke en sus redes sociales.

El incidente diplomático surge tras una operación de seguridad llevada a cabo el pasado 4 de julio en territorio mexicano, donde las autoridades detuvieron a tres personas que transportaban 427 kilos de cocaína en una avioneta no registrada. Según informó García Harfuch, la traza de la aeronave fue detectada a unos 200 kilómetros al sur de San Salvador, lo que motivó su vinculación con El Salvador como presunto punto de origen.

Sin embargo, el presidente Bukele presentó una versión distinta basada en reportes de entidades regionales e internacionales. “El 3 de julio, a la 1:00 p.m., Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio. Fueron ellos quienes activaron la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea”, explicó.

De acuerdo con Bukele, la trayectoria registrada muestra que la aeronave ingresó brevemente al espacio aéreo costarricense, desapareció del radar y luego reapareció en el océano Pacífico. Según dijo, esa información fue confirmada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur de Estados Unidos (JIATFS), con sede en Key West, Florida, la cual se encarga de monitorear el tráfico aéreo ilícito en la región. “Su informe es claro: la aeronave sobrevoló el océano Pacífico y jamás tocó territorio salvadoreño”, afirmó el presidente.

Asimismo, Bukele enfatizó que “nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo dentro de nuestro territorio” y mostró un mapa con la trayectoria de vuelo, asegurando que la ruta de la avioneta pasaba “muy al sur de El Salvador y Nicaragua”. El mandatario subrayó también que los tres detenidos por las autoridades son ciudadanos de nacionalidad mexicana. Según los datos compartidos por la presidencia salvadoreña, se trata de Leonardo Alonso Parra Pérez, José Adán Jalavera Ceballos y Felipe Villa Gutiérrez.

“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico. No lo hicimos antes y no lo haremos ahora”, sostuvo Bukele. “Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos competen ni nos corresponden”, añadió.

La droga incautada en Colima fue valorada en 96 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a aproximadamente 5,16 millones de dólares, según la estimación oficial. La aeronave fue intervenida tras ser detectada por el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI) de México.

Con información de EFE