Artistas salteños realizaron una jornada en apoyo a Palestina

Este viernes, artistas independientes salteños se reunieron en Plazoleta IV siglos en el marco de una Jornada Artística en apoyo a Palestina.

Con los lemas "Palestina libre, basta de genocidio" y el pedio del retiro inmediato de las tropas israelíes, realizaron expresiones artísticas de música y danza.

“Este es el segundo encuentro que tenemos y lo que nos convoca es simplemente esta causa que estamos pidiendo y reclamando, entre medio de tanto silencio del Gobierno Nacional, un cese al fuego en la Franja de Gaza, el retiro total de las tropas israelíes”, expresó en Aries el director picante coral, Daniel agüero.

Por su parte, Fati Gramajo, representante de ‘La Caserito’ –grupo de música andina- resaló la importancia de “expresar que no estamos de acuerdo con lo que plantea nuestro presidente, que está abiertamente reuniéndose con Netanyahu, y no estamos de acuerdo con la guerra, no estamos de acuerdo con que nuestro país tome una posición política, no sólo porque siempre hemos sido neutrales, sino porque es un genocidio”.

Mientras que el artista Alex Viracocha destacó que “la causa Palestina es transversal, traspasa banderas políticas” y llamó a otros aristas a sumarse a la protesta. “Lo artístico, el hecho poético, son herramientas pero también son armas y tenemos que usarlas contra nuestros opresores”, indicó.