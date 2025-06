Por Aries, una vecina del barrio Villa Cristina de Salta denunció un intento de abordaje callejero por parte de un hombre que circulaba en un auto blanco, y cuestionó duramente el accionar del sistema de emergencias 911, que nunca envió asistencia al lugar.

Cintia Ayala Yañez relató que el hecho ocurrió cuando caminaba hacia su lugar de trabajo por calle Tucumán, cerca de la escuela Almirante Brown. Un hombre de aproximadamente 50 años, morocho y a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco, comenzó a tocarle insistentemente bocina. “Por un momento pensé que podía ser mi padre, que a veces me acerca”, contó. Sin embargo, al darse vuelta, notó que el hombre intentaba que subiera al vehículo sin conocerla.

“Me asusté y llamé de inmediato al 911, pero nunca apareció la policía. Me dijeron que ya venían, que me quede en el lugar, que habían tomado la patente. Esperé 20 minutos cerca del puente del Esteco, una zona peligrosa, y nada. El hombre se dio cuenta que llamaba a la policía y se fue a toda velocidad”, explicó la denunciante.

Al hacer un segundo llamado, le indicaron que debía haber ido directamente a una comisaría. Pero cuando se presentó en la dependencia policial, otro uniformado se negó a tomar la denuncia porque no recordaba la patente completa. “Me dijeron que no pueden tomar denuncias por este tipo de hechos. ¿Entonces para qué existe el 911?”, cuestionó.

Más preocupante aún, luego de hacer pública su experiencia en un grupo vecinal, otra mujer respondió con una situación similar, con la misma descripción del sujeto y del vehículo.

Entonces, Cintia expresó sentirse “totalmente desprotegida y desinformada” frente a un hecho de acoso callejero, y apuntó contra el mal asesoramiento recibido: “El operador no grabó la patente, no quedó nada registrado. Me dijeron que no toman ese tipo de casos. Este sistema es nefasto”