La media sanción que recibió el proyecto para permitir la reelección indefinida de legisladores bonaerenses desató una fuerte ola de críticas en todo el arco político. La votación en el Senado de la provincia de Buenos Aires finalizó empatada en 22 votos a favor y 22 en contra. La vicepresidenta de la Cámara Alta, Verónica Magario, fue quien desempató, habilitando así el avance de la iniciativa.

La aprobación generó pronunciamientos inmediatos por parte de sectores de la oposición y de algunos referentes del oficialismo, que calificaron el hecho como un retroceso institucional y una maniobra para consolidar privilegios. “Atornillados a sus sillas”, protestó Malena Galmarini, referente del Frente Renovador.

“Atornillados a sus sillas, discuten sobre lo que les importa y cada tanto miran por el ojo de la cerradura a ver si nieva del lado de afuera. La alternancia política es base de una democracia fuerte. Muchaches, el llano no te mata, te fortalece! Acercarse a los problemas reales de la gente y crear nuevas soluciones transformando la realidad que nos acucia es nuestra obligación como servidores públicos. Si la política no se auto oxigena, te oxigena el pueblo sacándote a patadas en las elecciones", agregó Galmarini.

Además, la ex titular de Aysa compartió las declaraciones de la senadora provinicial del Frente Renovador, Sofia Vannelli: “Otra vez desde le dijimos que no a las reelecciones indefinidas. Defendimos la ley impulsada por Ruben Eslaiman que puso fin a los mandatos eternos en la Provincia. Estoy convencida de que la alternancia en los cargos permite que aparezcan nuevas voces, evita que el poder se eternice en las bancas y renueva la política, fortaleciendo así la democracia. Seguimos defendiendo una política con límites, con reglas claras y de cara a la gente”.

La UCR también emitió un comunicado en rechazó a la medida: “En una provincia devastada por la inseguridad, con la educación pública en retroceso y un sistema de salud colapsado, con prestaciones deficitarias por parte del IOMA, resulta inadmisible que la política siga pensando en sí misma, en lugar de trabajar para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”.

“La alternancia es esencial para la democracia. Seguiremos impulsando iniciativas que lleven alivio a nuestros vecinos y trabajando para el fortalecimiento de las instituciones”, agregaron.

"Una vergüenza“, sentenció el diputado nacional Florencio Randazzo desde su cuenta de X (ex Twitter). En su publicación, apuntó directamente contra los senadores provinciales por haber priorizado sus intereses: “En una provincia donde la inseguridad, la educación y la salud están en crisis, los senadores bonaerenses se ocupan de lo que más les importa: asegurarse la reelección indefinida”.

El rechazo también fue contundente desde La Libertad Avanza Provincia de Buenos Aires, que, a través de un comunicado, cuestionó el objetivo del tratamiento legislativo.

“La casta piensa que el único funcionamiento que se le puede dar al Senado bonaerense es votarse los curros para perpetuarse en el poder. NO LO VAMOS A PERMITIR”, expresaron. En la misma línea, plantearon un escenario binario: “Cada vez queda más claro que en la Provincia es kirchnerismo o libertad”.

El Bloque de Senadores del PRO también difundió un mensaje en el que afirmó su rechazo “con firmeza” al proyecto. “Consideramos que es un grave retroceso institucional que atenta contra uno de los principios esenciales de la república: la alternancia en el poder”, indicaron. Además, recordaron que la ley 14.836, sancionada en 2016, había establecido límites a los mandatos consecutivos como parte de un acuerdo político más amplio. “Volver hoy a habilitar reelecciones sin límites contradice aquel acuerdo y busca restaurar privilegios que la sociedad ya rechazó”, advirtieron.

Desde ese espacio, remarcaron que no acompañarán ninguna reforma “que vacíe de contenido el espíritu republicano” ni medidas “que perpetúen el poder”. Y concluyeron: “Vamos a seguir defendiendo una provincia con reglas claras, mandatos acotados e instituciones al servicio de una democracia sólida y representativa”.

Alex Campbell, senador del PRO por la provincia de Buenos Aires, fue uno de los referentes del espacio amarillo que se manifestó en las redes sociales tras la media sanción del proyecto impulsado por un sector del kirchnerismo. “Con la coherencia de siempre, como en el 2021, hoy volvemos a reafirmar nuestro compromiso con la alternancia y rechazamos la Reelección Indefinida”, lanzó.

Uno de los pronunciamientos más activos fue el de María Florencia Arietto, quien desde sus redes sociales negó que la reelección indefinida esté aprobada en forma definitiva. “Gente, todavía no se votó. No en general, ni en particular reelecciones indefinidas”, publicó, e invitó a seguir la transmisión en vivo por su cuenta de Instagram. Más tarde, luego de la sesión, precisó: “Se perdió la votación de las reelecciones indefinidas en el Senado bonaerense. Logramos sumar 22 votos en contra y ellos tuvieron 22 votos a favor. Tuvo que desempatar Magario. Esto no termina acá. Pasa a Diputados, donde la vamos a seguir peleando”.

Arietto también apuntó directamente contra Marcelo Daletto, senador opositor identificado con el espacio de Emilio Monzó, por su papel en el resultado. “Marcelo Daletto se llama el senador de la oposición (responde a Monzó) que impidió que ganemos. Votó con el kirchnerismo las reelecciones indefinidas. Es un senador oriundo de Chacabuco”, subrayó en un posteo.

El episodio dejó al descubierto una serie de tensiones internas en los principales bloques. De acuerdo con lo registrado en la sesión, el proyecto impulsado por un sector del kirchnerismo contó con el respaldo de 19 de los 21 legisladores peronistas y sumó votos de sectores aliados, entre ellos dos libertarios dialoguistas y el monzoísta Daletto. La abstención de la senadora libertaria Silvana Ventura resultó clave para que el resultado se mantuviera en empate.

En el oficialismo, algunos sectores mantuvieron posturas divergentes. La senadora del Frente Renovador, Sofía Vanelli, sostuvo su negativa, a tono con la posición histórica del espacio. Lo mismo hizo el legislador Federico Fagioli, vinculado a Juan Grabois, quien ya había mostrado resistencia en instancias anteriores al no dar quórum para el tratamiento del proyecto.

El texto aprobado propone habilitar la reelección sin límites para legisladores, concejales y consejeros escolares, eliminando las restricciones que estaban vigentes desde 2016. De ser aprobado por la Cámara de Diputados, la medida modificaría de forma sustancial el equilibrio político establecido en los últimos ocho años.

La iniciativa llegó al recinto en medio de versiones que vinculaban su presentación con negociaciones por la reforma electoral provincial, en especial con la fallida propuesta de suspender las PASO. Si bien ese debate no prosperó, la media sanción a las reelecciones indefinidas reabrió un frente de conflicto político en la provincia más poblada del país. El expediente será ahora girado a Diputados, donde se espera una discusión con alto voltaje político.

