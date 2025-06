Vapers de venta libre, pese a prohibición: alto interés de adolescentes salteños

Luego de que el Concejo Deliberante de Salta aprobara la ordenanza que restringe el uso de cigarrillos electrónicos o vapers en espacios cerrados públicos y privados, los comerciantes del rubro dieron detalles sobre la actual demanda. "Si son de libre venta, van desde los 19.000 pesos hasta los 28.000, más o menos. Depende de las pitadas que tengan y son descartables", explicó, en Aries, una vendedora de un comercio ubicado en inmediaciones de la Plaza 9 de Julio.

En Argentina, si bien el uso de estos dispositivos no es ilegal, la comercialización, importación y publicidad están prohibidas. No obstante, los productos continúan en circulación. "Nosotros no vendemos a menores, los puede comprar cualquiera", aseguró la vendedora, al remarcar que en su local respetan la restricción de edad.

Respecto al perfil de los compradores, la vendedora indicó: "Adolescentes, de pronto, son los que más preguntan, de hecho". Aunque reconoció que el auge principal fue durante el verano, confirmó que las ventas continúan activas. "Ahora también se venden bastante", agregó.

Todos los productos que comercializan en el local son importados y descartables

Según la normativa aprobada por el Concejo, la prohibición del uso de vapers en edificios de la administración pública comenzará a regir desde el 1 de septiembre de este año. En el caso de los espacios privados de acceso público, la adecuación será obligatoria a partir del 1 de septiembre de 2026, aunque el Ejecutivo municipal podrá otorgar prórrogas.