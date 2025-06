IPS: Evalúan subir el aporte del Gobierno para evitar recortes a afiliados

El senador por el departamento San Martín y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta provincial, Manuel Pailler, explicó en Aries que el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) enfrenta un doble desafío: aumentar sus ingresos y reducir los gastos, con el objetivo de lograr equilibrio financiero sin trasladar costos a los afiliados.

“Para reducir el gasto, está la posibilidad de recetar monodrogas, salvo en casos específicos donde se requiera un tratamiento especial”, explicó Pailler, al tiempo que consideró necesario “ajustar o mejorar el tema de las auditorías y de los controles de las prestaciones médicas”, lo cual permitiría disminuir egresos innecesarios.

Respecto a cómo se podrían incrementar los ingresos, el senador precisó que se analizó un posible aumento en el porcentaje que el Estado provincial aporta por cada trabajador en relación de dependencia. “El personal del Estado aporta un 5,5% de su sueldo y el Estado el 6,5%. Se había pensado en que el Estado haga un esfuerzo y aumente su aporte a 7,5%”, detalló. “El afiliado al IPS no va a tener que pagar de más”, aclaró.

También se refirió a los jubilados que, de forma voluntaria, pasaron al PAMI. “El ANSES no estaría aportando la parte patronal como lo hace con el PAMI”, explicó, y agregó que “se está gestionando para que el ANSES contribuya con el IPS, como lo hace el Estado provincial”.

Además, Pailler indicó que no se prevén modificaciones en los aportes que realizan los jubilados. “Una vez que se jubilan, no cobran el 100% del sueldo, sino mucho menos. El aporte que hacen es solo del 4% y eso no se va a tocar”, afirmó.

Por último, mencionó que también se revisará el régimen de afiliados particulares. “El tope está en $130.000 y creo que hoy no hay ninguna obra social que cobre eso. Así que en eso también se está trabajando”, concluyó.