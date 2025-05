Ramiro Marra anunció que sorteará u$s10.000

El candidato a legislador (y exmiembro de la bancada de LLA), Ramiro Marra, anunció que realizará un sorteo por u$s10.000. "Antes de gastar ese dinero en un búnker, que solo sirve para el show, prefiero sortearlo entre todos ustedes", explicó a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

El anunció generó debate ya que la Ciudad se encuentra actualmente bajo las restricciones de la veda electoral por las elecciones del domingo 18 de mayo. El mensaje del candidato a legislador fue acompañado por un link que lleva a un formulario de Google en dónde se solicitan datos personales - tales cómo DNI, mail, nombre, número de teléfono y dirección - para poder participar. "Menos festejo y más devolución para todos los argentinos que están apoyando el cambio de rumbo de la Argentina", aseguró el candidato.

El sorteo de Ramiro Marra

La publicación también fue acompañada por un video en el que Marra detalla la razón detrás del sorteo: "Quiero comunicar a todos los que me quieren acompañar el domingo, a los medios de comunicación que me están insistiendo mucho donde va a ser mi búnker, que me he dado cuenta que no estoy para ese tipo de encuentros", detalló en el inicio de su alocución.

"Me parece que estamos en un momento de la Argentina donde las discusiones políticas se tienen que dar desde otro lado y no en base a la construcción de festejos y de un gasto de dinero innecesario", ahondó.

En detalle, Marra aseguró que le enviaron un presupuesto de u$s10.000 para la organización del búnker, dónde recibirá los resultados de las elecciones legislativas. "Para un búnker modesto, en un hotel modesto, me han pasado u$s10.000. Me parece totalmente innecesario", sentenció.

