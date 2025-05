Milei encabezó el cierre de campaña de Adorni

La referencia del partido del Estado apuntó por igual, aunque sin nombrarlos, a Leandro Santoro, que tiene el apoyo del peronismo, y a la macrista Silvia Lospennato. “Los dos candidatos del partido del Estado critican el ajuste porque quieren que recaiga sobre ustedes y no sobre ellos. Cuando uno achica el Estado, les devuelve el dinero a los argentinos de bien, que se la ganan laburando", expresó Milei.

Adorni también habló como si se tratara de una elección nacional, en vez de local. “Nos dijeron que era imposible bajar la inflación, nos dijeron que era imposible terminar con los piquetes”: con esas referencias a los logros del gobierno nacional, Adorni, el candidato libertario para la ciudad de Buenos Aires, cerró su campaña.

Antes habló Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, quien destacó la llegada de las “ideas de la libertad”.

En un atardecer de otoño con temperatura de primavera, Parque Mitre se fue poblando desde temprano con un público heterogéneo, entre familias y jóvenes militantes de distintos lugares de la Ciudad. Entre ellos, Lugano.

Mientras se llenaba el lugar, por avenida del Libertador entraban los primeros ministros como Patrícia Bullrich, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Mario Lugones, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Las llegadas estaban enmarcados en él sonido de los bombos y petardos, dos clásicos de los viejos actos partidarios.

También Daniel Parisini, “el gordo Dan”, fue otro de los primeros en llegar, al igual que Alejandro Álvarez, subsecretario de Educación y considerado internamente como uno de los grandes defensores de las posturas libertarias en los medios.

Después fue el turno del titular de la Cámara Baja, Martín Menem y el diputado, José Luis Espert, que tendrá rol clave en la campaña que vendrá después de esta, la de provincia de Buenos Aires.

Desde temprano también estaban entre la gente el responsable de comunicación digital del gobierno, Juan Carreira; el diputado provincial, Agustín Romo; el YouTuber, Mariano Pérez.

En la espera del comienzo del acto mientras sonaban clásicos del rock internacional, se sumaban las banderas y ventas de alimentos, gaseosas . “Juventud. Somos libertarios” y “El comunismo es una enfermedad del alma”, eran solo algunas de ellas. En el medio, un Mickey con un cartel que decía: “aguante Adorni”.

La Libertad Avanza cerrará esta tarde en Recoleta, histórico distrito PRO, su campaña porteña, marcada en las últimas semanas por el crecimiento de la pelea con las filas del expresidente Mauricio Macri, y las críticas de la oposición por los anuncios de Gobierno encabezados por Manuel Adorni, primer candidato a legislador y portavoz de la gestión libertaria.

La cita será en el Parque Mitre, sobre la avenida del Libertador a la altura de Recoleta. Se trata de una zona que tradicionalmente votó Pro y donde los libertarios apuntan a terminar de conquistar el voto de las “mabeles”, como llaman a las mujeres de más de sesenta años y votantes fieles del macrismo.

Adorni estará acompañado por el presidente Javier Milei, y la plana mayor del oficialismo, entre quienes se espera a Karina Milei, hermana del mandatario, secretaria general de Presidencia, y armadora electoral. También estará la legisladora Pilar Ramírez y la plana mayor del Gobierno.

En el Gobierno definen el domingo como una “interna a cielo abierto” con PRO e interpretan que, recién después, se hablará del acuerdo, que ya dan prácticamente por descartado, en Provincia de Buenos Aires. Los libertarios descuentan que ese acuerdo terminará siendo sin Mauricio Macri.

Desde fines de marzo, cuando se definió su candidatura, Adorni es la gran apuesta libertaria en la Ciudad, en la que buscan destronar a PRO.

En Casa Rosada se ilusionan con números de encuestas que muestran una pelea directa con Leandro Santoro, representante del peronismo en tierras porteñas. A Silvia Lospennato, primera candidata de PRO la ubican debajo de los 15 puntos. Sin embargo, el Gobierno no muestra esas encuestas supuestamente favorables.

En Balcarce 50 hablan también de que este domingo quedará en evidencia “un fin de era” para PRO en su histórico bastión, pero, fundamentalmente, apuntan contra Mauricio Macri, que esta semana se cruzó fuerte con el actual mandatario.

Conferencias y anuncios en la mira

Desde este lunes, Adorni sumó conferencias diarias, como hace tiempo no hacía, que incluyeron avisos que fueron desde la baja de aranceles a teléfonos celulares, cambios en la reforma migratoria y en el suministro de PAMI. Y que seguirán hasta el viernes e incluirán el de la posible salida de dólares “del colchón”, con solo presentar una declaración jurada, este jueves.

“Me vas a hacer atragantar con tamaña pregunta”, dijo este martes Adorni ante una pregunta sobre el tema de la campaña y los anuncios, en conferencia de prensa.

Incómodo por la consulta periodística, el portavoz presidencial y cabeza de lista de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, dio sus explicaciones. “Es una pregunta alejada de la realidad, claramente no (es un anuncio de campaña)”, respondió el portavoz. Y recordó haber pedido, desde el día en que se conoció su postulación a legislador porteño, que “no mezclemos esta sala con mi actividad partidaria o electoral”.

Agregó: “Si ustedes pretenden que yo, de acá en más, no trabaje más y no venga a Casa Rosada a hacer mi trabajo, eso no va a pasar”.

Los anuncios fueron criticados por parte de sus pares, como Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, que este miércoles usó su cuenta de la red social X para hacer su descargo sobre el tema.

