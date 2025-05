Villada y su balance electoral: “No dimos el necesario debate político”

En una nueva edición del ciclo de entrevistas Diálogos.Gob, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la Provincia – Ricardo Villada – analizó el resultado electoral de las elecciones legislativas del domingo pasado.

“Hemos sacado un porcentaje de votos similar al que venimos obteniendo, del 40% aproximadamente, pero, bueno, el conductor, lógicamente, siempre exige más así que vamos a hacer los posible para enmendar esto”, indicó el funcionario, e insistió en que el balance es positivo, pero con el “sinsabor” de haber perdido en Capital.

Advirtió, en tanto, que los errores puntuales se analizan puestas adentro, pero que, en términos generales, la estrategia tomada no incluyó el debate político.

“Creo que no dimos un necesario debate político y nos concentramos en mostrar los atributos personales de los candidatos. Por otro lado, LLA tiene un discurso asentado; en vez de nosotros plantear que estamos de acuerdo con muchas de esas cosas, pero que no alcanza, no lo hicimos y esa fue una de las razones por las que no tuvimos la contundencia necesaria”, señaló el Ministro.

En este sentido, consideró que Bernardo Biella es un buen candidato y que, de hecho, existía un juicio de valor sobre la figura de Roque Cornejo – “a quien aprecio mucho”, dijo -, pero que el resultado depende de “cosas de la política” y de la discusión sobre las mejoras que quiere la gente para su vida.

“Había que hablar de eso y no se habló”, apuntó.

Para Villada, es claro que el salteño votó en apoyo al pensamiento del presidente Milei, así como también al del gobernador Sáenz, por lo que, según dijo interpretar, los salteños quieren que estos dos sectores discutan y saquen en limpio algo bueno para la provincia.

“Ahora la LLA tiene una enrome responsabilidad y va a tener que estar a la altura de ser oposición a nuestro gobierno”, finalizó el funcionario.