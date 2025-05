Javier Milei fue al desfile de Piazza a días de la elección en CABA

El presidente Javier Milei estuvo presente este lunes por la noche en Señor Tango para presenciar el desfile organizado por Roberto Piazza con motivo de celebrar sus 50 años de trayectoria en el mundo de la moda. Además, asistieron al espectáculo la secretaria general de Presidencia Karina Milei, el vocero Manuel Adorni y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Pizza presentó en este evento su colección de alta costura 2025 “Bodas de oro” en el que conmemora sus 50 años de trayectoria. El diseñador invitó al Presidente al festejo, con quien mantiene un vínculo cercano y con quien compartió en febrero un almuerzo en Olivos.

La visita de Milei y de Adorni se da a seis días de las elecciones legislativas 2025 de la ciudad de Buenos Aires y a cuatro del inicio de la veda electoral, la cual comenzará el viernes a la mañana. Este miércoles 14 ambos cerrarrán su campaña en el Parque Mitre.

La presencia del jefe de Estado fue notificada al público por el propio Piazza, quien tomó el micrófono y le dedicó unas palabras: "Quiero agradecer, en primer lugar, al palco presidencial. Luz hacia allá, por favor. Te quiero, Javier. Muchas gracias".

El vínculo entre el diseñador y Milei data desde hace unos meses. En una entrevista con La Nación, Piazza aseguró que se conocieron luego de las declaraciones del mandatario en Davos, en las que cuestionó a la cultura woke.

"Como me hizo ruido lo que dijo, la llamé a Patricia Bullrich, que es amiga mía de años, y a Yuyito, de quien también soy amigo, para decirles que tenía conexiones con el Presidente pero que me estaba escribiendo mucha gente a mí, que no tengo nada que ver, algunos insultándome y otros, la mayoría, felicitándome. Como siempre en este país: la famosa grieta.

Y tanto Patricia como Yuyito me contestaron que habían hablado con Javier. Él me llamó por teléfono y estuvimos dos horas hablando entre Buenos Aires y Los Ángeles, explicándome todo lo que había pasado. Me invitó a cenar con mi pareja el día que llegara y así fue. Llegué, lo llamé, me invitó para el lunes y ahí fuimos. Fue muy lindo todo. Si antes me gustaba, ahora me gusta el triple", relató entonces.

Con información de ámbito