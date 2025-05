Milei define quién lo acompañará a la asunción del nuevo Papa

El presidente Javier Milei se encuentra terminando de definir por estas horas quiénes lo acompañarán a la misa de asunción del nuevo Papa en el Vaticano, que se realizará el mismo día que las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo enfrentará uno de los principales desafíos del año.

El mandatario nacional ya decidió que va a viajar al acto religioso, por lo que, si bien todavía no se confirmó la fecha en la que partirá rumbo a Roma, no estará en la capital argentina el próximo domingo y, por lo tanto, no podrá votar a su vocero Manuel Adorni.

El líder libertario se puso al frente de la campaña porteña desde el primer momento y no solo participó del spot para las redes sociales y los medios de comunicación, sino que también acompañó a su candidato en varias recorridas.

Este miércoles, el jefe de Estado tiene previsto mostrarse por última vez junto a Adorni cuando ambos encabecen, desde las 17:00, el cierre proselitista en el Parque Mitre, en el límite entre Palermo y Recoleta.

En el lugar estarán, como es habitual, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich -recientemente afiliada-, y la titular del partido a nivel local, Pilar Ramírez, además de otros miembros del Gabinete.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes calificadas, la hermana del mandatario, que suele acompañarlo en sus viajes al exterior, está analizando quedarse esta vez en Buenos Aires para los comicios.

La funcionaria, que además lidera La Libertad Avanza, espacio que construyó a lo largo de este año y medio de gestión, podría ser la principal referente del Gobierno en el búnker que se montará en el Hotel Libertador.

El lugar es el mismo que la cúpula de esta fuerza política eligió en el 2023 para esperar los resultados de las elecciones cuando el entonces diputado estaba compitiendo para llegar a la Casa Rosada.

En ese sitio estarán junto a Adorni otros miembros del oficialismo, que en estos comicios buscará arrebatarle al PRO la hegemonía en el territorio que fue su bastión y en el que gobiernan desde hace 17 años.

“Estamos muy contentos y conformes con la gran campaña que hemos realizado. Hemos recorrido todos los barrios, escuchado a los porteños con un gran equipo y un gran candidato como Manuel. Estamos muy confiados de cara al domingo“, sostuvo Ramírez a Infobae.

La dirigente consideró que LLA fue la única fuerza “que hizo las transformaciones de verdad, ordenó la economía, bajó el gasto, terminó con los piquetes y le puso fin a los privilegios de la casta”.

“En pocos meses hicimos lo que nadie se animó en décadas. Por eso, queremos llevar a la ciudad el modelo de Milei y confiamos en que los Porteños la ven y nos van a acompañar”, agregó.

Por su parte, el Presidente cuenta con cuatro lugares para la misa de entronización de León XIV en el Vaticano, a la que asistirán delegaciones y jefes de Estado de todo el mundo, por lo que deberá ir con una comitiva reducida.

Al funeral del Papa Francisco, y por tratarse de la muerte de uno de los argentinos más importantes de la historia, Milei fue con una amplia delegación que incluyó, además de su hermana, Bullrich y Adorni, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En esa oportunidad, el mandatario tuvo un lugar de privilegio junto a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, frente al féretro de Jorge Belgolio, pero no mantuvo ninguna reunión bilateral y apenas terminó el evento regresó a Buenos Aires.

El lunes, el secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo, de intensa actividad desde el fallecimiento de Francisco, visitó en la Casa Rosada al asesor presidencial Santiago Caputo para terminar de organizar el viaje al Vaticano.

El funcionario, de fluido vínculo con la Iglesia Católica, no formará parte de la delegación, pero ya está pensando en visitar en los próximos meses Roma para tratar de tener un primer encuentro con León XIV.

“Por el momento, está previsto que tanto Javier como Karina viajen”, precisó un integrante del Gobierno, que aclaró que todavía se estaban analizando los pormenores de la visita a Roma.

Mientras tanto, en territorio porteño, La Libertad Avanza se enfrenta de la mano de Adorni al PRO, que lleva como candidata a la diputada Silvia Lospennato, impulsora de Ficha Limpia, el proyecto que generó un fuerte cruce entre Milei y Mauricio Macri.

Con información de Infobae