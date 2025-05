A pesar del pedido de una parte importante de las billeteras para postergar la entrada en vigencia del nuevo medio de pago, el Banco Central (BCRA) mantuvo la fecha y desde este lunes empezará el encendido progresivo del pago con QR en el transporte público.

El subte será el primero en incorporar esta posibilidad. Allí, Mercado Pago tiene un doble rol: como administrador del QR y como billetera. No obstante, fuentes de la empresa remarcaron que es un sistema interoperable y que cualquier billetera que desee participar puede sumarse si realiza el desarrollo correspondiente.

Durante las últimas dos semanas hubo tensión con el resto de las aplicaciones, les solicitaron al BCRA una extensión de 60 días en los tiempos de implementación. Explicaban que los detalles del estándar de QR a usar se conocieron recién el lunes 28 de abril, a pocos días hábiles del 12 de mayo, que era la fecha estipulada por el organismo para la entrada en vigencia del nuevo medio de pago en el transporte.

Ante la negativa oficial, Mercado Pago será el primero en ofrecer el QR para transporte público. Sin embargo, los jugadores interesados trabajan para sumarse. Según pudo saber TN, Modo, la billetera de los bancos, es la que más recursos está destinando para intentar solucionar el inconveniente cuanto antes.

En la industria cuentan que, aunque Mercado Pago tiene todo listo para arrancar este lunes, hará un encendido progresivo durante la semana. Así, le dará un poco más de tiempo a los competidores para poner a punto sus aplicaciones.

Fuentes del sector comentaron que Modo ya están en fase de pruebas de su producto para luego obtener la certificación de Mercado Pago (en su rol de administrador del QR). Una vez que eso suceda, los bancos que tienen integrada la billetera a su homebanking tendrán que hacer sus propios desarrollos para tener disponible el QR para transporte.

Por su parte, Naranja (de Galicia) y Bueep (de Banco Ciudad) empezaron el proceso, pero llegarán algo después. También mostraron interés Ualá y Claro Pay.

Mientras el sistema se pone a punto con el gran público del subte, fuentes de Mercado Pago anticiparon que una vez que el QR esté funcionando al 100%, ofrecerán una promoción para impulsar el uso y seguir probando. Algo similar a lo que sucedió cuando se puso en marcha el pago con tarjetas de débito y crédito, que en el primer trimestre ya abonaron 10,2 millones de pasajes, según datos de Payway.

Cómo funcionará el QR en el subte

El QR que se pondrá en funcionamiento en el subte y, próximamente, en otros medios de transporte, es diferente al que se usa para pagar en comercios porque el pasajero debe generarlo y luego acercarlo al molinete para su lectura.

“Es inclusivo y accesible, ya que no hace falta tener un teléfono con tecnología NFC y es una alternativa para quienes no utilizan tarjetas. Se estima que 7 de cada 10 teléfonos en Argentina no cuenta con tecnología NFC. Además, funciona sin necesidad de Internet ni datos móviles y en menos de dos segundos se confirma el pago”, indicaron fuentes de Mercado Pago.

Para pagar el subte con QR, el pasajero tendrá que seguir estos pasos:

Abrir la aplicación y seleccionar la opción “Pagar viaje con QR”.

Acercar el QR que aparece en el celular aproximadamente a 10 centímetros del lector del molinete. Esperar dos segundos hasta que el pago se confirme y se habilite el ingreso.

A la vez, en la fintech de Marcos Galperín esperan llevar el QR a trenes y colectivos en el futuro.

Con información de TN