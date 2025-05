Tras el rechazo a ficha limpia en el Senado “Se sigue privilegiando la corrupción”

Araíz del rechazo a ficha limpia en el Senado por un voto, Silvia Lospennato, diputada de Propuesta Republicana (Pro) y una de las impulsoras del proyecto, expresó su enojo. En la votación, que terminó con 36 positivos y 35 negativos, dos senadores misioneros cambiaron de postura y fueron en contra, a lo que la candidata a legisladora porteña definió como “un pacto de impunidad”.

“Los senadores misioneros [Sonia Decut y Carlos Arce] votaron en contra ahora. La sociedad va a estar nuevamente defraudada por la política argentina, que sigue privilegiando la corrupción. Acá hay claramente un pacto de impunidad. Esto le permite a Cristina Kirchner y todos los corruptos condenados ser candidatos. Es un escenario que algunos querían“, declaró en TN.

En este contexto, ironizó: “Qué lástima que estos senadores representen a la provincia que más ATN [Aportes del Tesoro Nacional] recibió durante el año. Traicionar al Gobierno debe ser jorobado. Supongo que ahora tendrán alguna penalización y no tendrán más adelantos”.

Más tarde, Lospennato realizó una publicación en X, donde señaló: “Lamentable. Han defraudado a la Argentina. Pero no vamos a parar hasta saber qué pasó. No vamos a parar hasta que los corruptos no ganen más en la Argentina. Los que quieren impunidad. Los que miran al costado. No nos van a frenar. Sépanlo“.

La cabeza de lista de Pro en la ciudad afirmó que hay “beneficiados” tras el cambio de decisión de los parlamentarios misioneros y subrayó: “No somos ingenuos y no comemos vidrio. El que esté detrás de esta decisión que hoy defrauda a la mayoría de los argentinos va a sufrir las consecuencias. No es gratis llevarnos puestos. El 80% de los ciudadanos consultados quieren ley de ficha limpia y los senadores hoy le dieron la espalda. Tiene que saberse quiénes son los responsables”.

Por otra parte, Lospennato apuntó contra La Libertad Avanza. Los senadores del partido votaron a favor, sin embargo, la diputada dijo que algunos funcionarios -entre los que hizo referencia al presidente Javier Milei, el vocero Manuel Adorni y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich- están preocupados por hacer campaña política. “Se acaba de caer una ley con millones de argentinos decepcionados, no hay necesidad. De crisis económicas hemos entrado y salido muchas veces en la Argentina, pero de lo que nunca salimos es de la crisis ética, Eso implica que haya un compromiso real, firme y anticorrupción”, sostuvo.

Además, en relación al gobierno nacional, Lospennato aseveró que hay personas que se benefician con la candidatura de Cristina Kirchner. “Todos los que sienten que es más fácil competir contra ella que hacerlo en serio van a preferir que esté en la cancha”, indicó y agregó en relación a los mensajes en redes sociales de funcionarios tras el rechazo a ficha limpia: “Me llama la atención que hayan salido todos con la misma frase a los cinco minutos del rechazo”.

La candidata a legisladora no fue la única en cuestionar el rechazo a ficha limpia y acusar un pacto, sino que la senadora peronista Alejandra Vigo, por Córdoba, dijo: “Es indignante que los acuerdos oscuros que van en contra de la transparencia política hoy hicieron fracasar el proyecto. Dio frutos el acuerdo entre el gobierno de Misiones y el Ejecutivo nacional que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales que lleva una candidata libertaria en la lista. Nos sorprendió el voto en contra de los dos senadores misioneros oficialistas, fuerza política que había acompañado el proyecto en diputados. Como lo advertimos, el gobierno de Milei terminó siendo funcional al kirchnerismo".

Con información de La Nación