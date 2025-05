El secretario gremial de la UTA amenazó con “un paro por tiempo indeterminado”

El secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Gabriel Gusso, en diálogo con AM530, se refirió a la medida de fuerza por 24 horas que comenzó a la medianoche y señaló que “el Gobierno ya nos decía que no iban a homologar paritarias por arriba del 1%, que es la inflación para ellos”.

“Hay mucha desesperación en las bases. Están pasando hambre”, planteó Gusso. Y declaró: “Hay una extorsión del Gobierno. Se quieren llevar el mundo por delante”.

Y dejó un mensaje final con cierto tono amenazante: “Si no aparece la plata y hoy (el Gobierno) no llama a Roberto Fernández, titular de la UTA, no le damos más tiempo a nadie, queremos un paro por tiempo indeterminado”.

