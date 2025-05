La vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidata a legisladora porteña, Laura Alonso, cuestionó al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se postuló por La Libertad Avanza, y lo definió como "un muñequito de la PlayStation".

En diálogo con FM Milenium 106.7, Alonso criticó a Adorni y defendió la lista de candidatos del PRO, de cara a los comicios que se desarrollarán el 18 de mayo: "No podemos permitirnos la tragedia de que gane el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires y Adorni no entiende nada, es un muñequito de la PlayStation. La única lista, encabezada por Silvia Lospennato, que entiende lo que la Ciudad necesita y sabe gestionarla porque sabemos, es la del PRO".

En tanto, también cargó contra el exjefe de Gobierno porteño y candidato por Volvamos Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. "La Ciudad no quiere más blanditos. Quiere más duros y Horacio es un blandito, ya lo demostró. Es un blandengue con la seguridad. Una ciudad que necesita más orden tiene que elegir la lista de Silvia Lospennato. Si quiere motosierra, que también es motosierra a la seguridad, está la opción de Adorni", diferenció.

En tal sentido, cuestionó la segunda gestión de Rodríguez Larreta en el territorio porteño, que se produjo entre 2019 y 2023: "Si quieren blandengues, lo tienen a Santoro que es 'Zaffaronista' y a Horacio que también parece más kirchnerista que del PRO. Los últimos cuatro años de la segunda gestión de Horacio fue un descontrol. Horacio se sometió a Alberto Fernández".

Jorge Macri desdramatizó la elección porteña y Lospennato culpó a La Libertad Avanza de dividir el voto

Restan apenas pocos días para las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, desdramatizó la contienda al señalar que el próximo 18 de mayo solo se pone en juego la composición de la Legislatura y no el "rumbo económico del país o la inflación", mientras que la primera candidata del PRO, Silvia Lospennato, cuestionó la decisión de La Libertad Avanza (LLA) de dividir la oferta electoral.

"No se juega el rumbo económico del país, no se juega la inflación o las relaciones internacionales, se juega eso. Una Legislatura donde yo solo tengo siete legisladores de 60 y en la que necesito tener legisladores como Silvia Lospennato, como Laura Alonso", remarcó Macri en una nota con radio Rivadavia.

Lospennato, por su parte, advirtió que hizo todo lo posible para que hubiera un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. "Hice lo que pude para que esta situación no ocurriera. Les dije a muchos de ellos que era importante tratar de no dividir el voto en ningún lado, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece peligroso", consideró la diputada, en diálogo con radio Splendid.

Al igual que Mauricio Macri, Lospennato apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la hora de señalar a los responsables de que no se haya avanzado en un acuerdo.

Con información de C5N