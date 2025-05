Jorge Macri le reclamó a Javier Milei por la coparticipación

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a criticar al presidente Javier Milei por no transferir la totalidad de los fondos de la coparticipación que Nación le adeuda a la Ciudad. "Con lo que nos deben podríamos hacer tres líneas de subte", dijo. Además, reiteró que trabajan en un plan para mejorar el acceso de medicamentos por parte de los jubilados.

En medio de la campaña electoral que desembocará en las elecciones legislativas del 18 de mayo, el alcalde reiteró el compromiso de su partido para acompañar al oficialismo nacional en las transformaciones que consideren necesarias para encauzar la situación económica nacional, pero aclaró que, en paralelo, continuarán reclamando al Ejecutivo nacional para que reponga los fondos que se le debe a los porteños.

"Yo separaría la discusión en varios planos. En las elecciones locales no está en juego la discusión de la economía nacional. En la Ciudad, nuestra postura como PRO es seguir apoyando para que no volvamos para atrás. Creo que la gente eligió un cambio. Ese cambio lo expresamos también nosotros, no solamente La Libertad Avanza", dijo y recordó que su victoria a nivel local se dio en paralelo al triunfo de Milei en Nación.

Jorge Macri remarcó que el compromiso por el cambio "no está en discusión", sino que lo que se discute es "qué es lo mejor para la Ciudad, cómo la gestionamos mejor y un dato no menor: ¿Nos van a devolver los u$s6 mil millones que nos deben a los porteños o no? Es una deuda que se generó con el kirchnerismo, pero que hoy está en cabeza del gobierno nacional. Así como heredó un montón de cosas, también heredó esa deuda", puntualizó.

"Esa deuda acumulada no se pagó. El Gobierno nacional empezó a pagar el flujo, según el fallo de la Corte Suprema, a partir de junio del 2024, pero hay una deuda que no es mía, es con los porteños, que nos permitía hacer tres líneas y media de subte. A mi me gustaría saber qué postura tiene cada uno de los candidatos. (Leandro) Santoro ya sé lo que piensa porque nos lo sacaron ellos, los kirchneristas. Quiero saber lo que piensan los demás partidos", remarcó.

Respecto a la lucha del gobierno de Javier Milei contra la inflación, Macri destacó que "han logrado frenar lo que era un descontrol, pero creo que no están en el número que quisieran". "Yo espero y deseo que les vaya bien", aclaró, ya que sería una mejora importante para los argentinos.

Jorge Macri adelantó que trabajan en un plan de medicamentos para jubilados

Durante una entrevista con TN, el jefe de Gobierno también fue consultado sobre las protestas de jubilados que se llevan adelante todos los miércoles, en reclamo contra los ajustes de los haberes y el deterioro en la calidad de vida de uno de los sectores más golpeados por la administración libertaria. "La marcha no es muy relevante, pero el problema es real. Tenemos identificados y estamos trabajando en algunos temas. Hay alrededor de 45 mil afiliados del PAMI que antes tenían cobertura completa de medicamentos y hoy tienen que pagar una porción grande. Para esos jubilados, el problema existe", dijo.

Además, destacó que "antes tenían la tranquilidad de que te cubrían los medicamentos", mientras que "hoy tienen que elegir entre comer y pagar el medicamento". "Es un problema que estamos mirando con mucha atención", dijo y adelantó que están analizando posibles soluciones en CABA.

Luego, aclaró que, al no tener la información de quiénes son los jubilados afectados, es complejo encontrarle una solución, aunque, según dijo, intentarán trabajar en una solución para los más afectados. "Es difícil darle el medicamento directamente pero estamos viendo un esquema de subsidio o si le cubrimos ese dinero a la farmacia cuando acreditan que le entregaron el medicamento al jubilado", continuó.

En esa línea cuestionó la propuesta libertaria de aplicar la motosierra en la Ciudad. "Hay que tener cuidado cuando uno usa los mismos conceptos para una gestión nacional que tenía 15 puntos de déficit y otra, como la Ciudad, que requiere de otros cuidados. Una motosierra se puede llevar puestas cosas importantes", advirtió.

Con información de Ámbito